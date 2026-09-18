Últimos días para las oportunidades en la Feria del Libro 2026 en Neuquén: cuánto salen los ejemplares más baratos

El predio en el Parque Central se transformó en un polo cultural con promociones por cantidad, novedades editoriales y propuestas para toda la familia.

La Feria del Libro tiene propuestas para todos los bolsillos.

La Feria del Libro tiene propuestas para todos los bolsillos. Maria Isabel Sanchez

La 13° edición de la Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel" de Neuquén se vive a pleno en el Parque Central bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

Con entrada libre y gratuita, el predio que rodea al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y las distintas globas de exposición se convirtieron en una parada obligada para miles de neuquinos durante los primeros días primaverales.

Más allá del valor cultural de las charlas de autores nacionales, las obras teatrales y las muestras temáticas, uno de los grandes atractivos para el público es la variada propuesta comercial.

La feria ofrece desde ejemplares accesibles orientados a incentivar la lectura en las infancias por $2.000, hasta volúmenes especiales de colección que superan los $70.000 y $80.000.

Maria Isabel Sanchez

Radiografía de precios y promociones en los stands

Los expositores que llegaron desde distintos puntos del país y la región estructuraron sus mesas con promociones por volumen y combos especiales para dinamizar las ventas:

Recreo con libros : Presenta un abanico tarifario que parte desde los $2.500 hasta obras completas de lujo (como las colecciones de H.P. Lovecraft o Edgar Allan Poe) que rondan los $70.000 . Su fuerte son los combos de literatura general ( $4.000 la unidad o 3 por $10.000 ) y las ofertas en literatura clásica ( $10.000 la unidad o 3 por $25.000 ).

Librería Saber: Con 14 años consecutivos de participación en Neuquén, su propuesta inicia entre los $3.000 y $4.000 , alcanzando techos de $40.000 a $50.000 . Las novelas de catálogo parten desde los $5.000 , mientras que las últimas novedades editoriales del mercado se ubican de los $40.000 en adelante .

Editorial Mariscal: Especializados en literatura infantil y juvenil, disponen de opciones desde $2.000 por ejemplar. Su colección Clásicos de Oro se ofrece a $6.000 la unidad o 2 tomos por $10.000 , mientras que otras ediciones de clásicos nacionales e internacionales se consiguen a $10.000 cada uno o en combos de 3 por $25.000 .

Política Argentina Libros: En su séptimo año visitando el evento, se especializan en títulos de historia y política argentina, con autores como Felipe Pigna, Norberto Galasso, Juan Manuel Abal Medina. Sus tomos más baratos rondan los $10.000, mientras que los más caros ascienden hasta $50.000.

Maria Isabel Sanchez

Infancias y autores patagónicos: los grandes protagonistas

Durante los recorridos familiares y las visitas escolares programadas, la literatura para niños se posicionó como una de las secciones más demandadas. Asimismo, la feria ofrece un espacio clave para editoriales independientes y autores del Comahue y la Patagonia, cuyos títulos no suelen conseguirse en las grandes cadenas de comercialización tradicional.

Con 140 presentaciones de libros, auditorios temáticos (nombrados Marcelo Martín Berbel, Irma Cuña y María Elena Walsh), homenajes dedicados a la figura de Jorge Luis Borges y la presencia de invitados como Viviana Rivero, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez, la capital neuquina vive su fiesta de la lectura con propuestas adaptadas a todos los presupuestos.

Maria Isabel Sanchez

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 18 de septiembre

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

«El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes

18H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuadernillo de Formación Docente "Nuestras memorias locales" a 50 años del Golpe cívico militar

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Hace 50 años: Genocidio», por Víctor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.

19H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel», Ed. Ciccus (filosofía)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Obra teatral «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert

20H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana María Cappelletti