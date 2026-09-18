La desgarradora carta del padre del nene que encontraron muerto en un estanque: "Estamos destrozados"

Rhys Woods confirmó que el cadáver hallado era del de Noah, de 3 años, quien había desaparecido cuando jugaba en un parque infantil.

Horas después de que equipos de rescate encontraron en un estanque en Inglaterra el cuerpo de un nene, Rhys Woods confirmó que el cadáver pertenecía a su hijo de 3 años Noah, a quien buscaban tras desaparecer poco antes cuando jugaba en un parque infantil. El padre del pequeño publicó una desgarradora carta en sus redes sociales.

"Como estoy seguro de que todos han visto, el cuerpo que se encontró en el estanque de Decoy es nuestro pequeño Noah. No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida, todos estamos absolutamente destrozados ", expresó el hombre en el inicio del sentido texto que subió a Facebook.

Rhys Woods recordó a su hijo como " el niño más dulce e inocente , con nada más que amor para dar" y destacó que lo van a "extrañar mucho".

Después del hallazgo del cadáver, al cabo de un operativo en el que participaron unos 1.300 ciudadanos voluntarios, además de autoridades, la Policía de Suffolk, donde ocurrió el trágico hecho, informó que le había comunicado a la familia sobre esa situación, aunque dijo que las causas eran "inexplicables".

La última imagen registrada de Noah Woods, "ligeramente autista" y con "pérdida parcial de audición", pero "completamente capaz de tareas cotidianas", según aclaró su padre, correspondía a una grabación de cámaras de seguridad del parque infantil de Merriam Close, tomada el martes 15 de septiembre a las 14:37. Había salido corriendo por un callejón en dirección al estanque Decoy Pond, en Brantham. Su cuerpo fue encontrado un día después.

"Han llevado a Noah en sus corazones": el padre agradeció a los voluntarios

Rhys Woods se mostró agradecido por la cantidad de personas que participaron de la búsqueda de su hijo, más allá de que el resultado estuvo lejos de ser el que esperaban. "Parece que ha causado un impacto en todo el país, todos han llevado a Noah a sus propios corazones, con toda la ayuda abrumadora, todos estábamos tratando de llevarlo a casa con seguridad y bien", indicó.

3YO NOAH WOODS DISAPPEARS from UK PLAYGROUND — CCTV shows LAST MOMENTS before he VANISHES



HUGE SEARCH UNDERWAY as POLICE DIVERS, DOGS, HELICOPTERS and HUNDREDS OF VOLUNTEERS JOIN EFFORT



BODY JUST FOUND pic.twitter.com/OYkg401Bme — RT (@RT_com) September 16, 2026

"Un sincero agradecimiento a todos en nuestra comunidad (incluso lejos y en todas partes) que se unieron para buscar a nuestro niño, incluidos: Suffolk, Norfolk, fuerzas policiales de Met, HM guardia costera, Suffolk lowland, servicio de bomberos, servicio de ambulancia, catering de RTT, centro de recreación de Brantham, salón de Brantham, negocios locales, iglesia de San Miguel, unidades privadas de K-9, y muchos más, y todas las personas que dieron su tiempo en sus ajetreadas agendas para ayudarnos cuando más lo necesitábamos", expresó.

En ese sentido, agregó: "La compasión mostrada por todos ustedes nunca será olvidada por nosotros, y nos brindará consuelo y fuerza en el momento más oscuro de nuestras vidas".

"El resultado más desgarrador", la confesión del padre de Noah

En el cierre de su texto, Rhys Woods reconoció que el hallazgo sin vida de su hijo fue "el resultado más desgarrador" para la familia.

"Solo esperábamos que se escondiera en algún lugar evidente donde alguien pudiera encontrarlo, eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos todo el tiempo", reconoció.

Noah tenía 3 años y había sido visto por última vez en un parque infantil.

Por último, completó su publicación con un mensaje conmovedor: "Noah, serás amado para siempre, nunca serás olvidado y te extrañamos mucho. Ha sido un privilegio ser sus padres y poder tener tanto amor en los cortos 3 años que estuviste con nosotros".

En un comunicado oficial de la Policía de Suffolk, el superintendente Tom Pearse envió sus "condolencias y más sentido pésame a la familia de Noah" y valoró "su paciencia y comprensión durante las búsquedas".

“Por la cobertura mediática que vimos, quedó claro que no solo contaban con el apoyo de todo Suffolk, sino también con una gran muestra de buena voluntad de todo el país e incluso del extranjero", manifestó.