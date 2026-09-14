Escándalo en Inglaterra por el gol que le validaron al City: reconocieron el "error" del VAR

El tanto de Haaland fue el único de la tarde y resultó decisivo, pero Enzo Fernández intentó jugar la pelota y estaba fuera de juego.

Manchester City se quedó con el clásico ante Manchester United por 1-0, pero el resultado quedó envuelto en una fuerte polémica arbitral. El organismo encargado del arbitraje en Inglaterra reconoció que el VAR cometió un error al revisar la jugada que terminó con el gol de Erling Haaland , que finalmente le permitió al conjunto visitante quedarse con los tres puntos en Old Trafford.

La acción decisiva ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo. Haaland apareció dentro del área chica y convirtió el único tanto de la tarde. Sin embargo, el árbitro Michael Oliver había anulado inicialmente el gol por posición adelantada y la jugada fue enviada a revisión.

Después del análisis del VAR, se determinó que el delantero noruego estaba habilitado y el tanto fue convalidado. Esa decisión generó inmediatamente cuestionamientos, principalmente por la participación del argentino Enzo Fernández , quien se encontraba en posición adelantada durante la acción.

El mediocampista no llegó a tocar la pelota, pero su ubicación podía haber tenido incidencia en el desarrollo de la jugada. Esa fue precisamente la cuestión que el VAR no contempló de manera adecuada, según reconoció posteriormente Pro Referees, el organismo que supervisa el arbitraje en el fútbol inglés.

LA POLÉMICA DEL DERBY: EL VAR DIO EL OK, NO HUBO OFFSIDE Y HAALAND MARCÓ EL 1-0 DEL CITY VS. UNITED. ¿COINCIDÍS?



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Reconocieron el "error"

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal", explicó el organismo al referirse al procedimiento realizado durante el partido.

Sin embargo, el comunicado reconoció que la revisión quedó incompleta al no considerar el posible impacto de Fernández. "En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva... Sin embargo, en esta ocasión el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo", señalaron.

De esta manera, el propio organismo arbitral admitió que la decisión pudo haber sido diferente si se analizaba en profundidad la influencia del futbolista argentino en la jugada. El problema no estuvo en determinar si Haaland estaba adelantado, sino en evaluar si la posición de Fernández interfería en la acción.

La polémica llegó después de un encuentro particularmente intenso. Manchester City logró imponerse en Old Trafford y mantuvo su puntaje ideal, mientras que el United volvió a quedar golpeado por un resultado adverso. El conjunto dirigido por el City, además, consiguió la victoria pese a jugar durante buena parte del partido con un futbolista menos tras la expulsión de Phil Foden.

El triunfo tuvo entonces un doble efecto para los dirigidos por Enzo Maresca: permitió sostener el comienzo perfecto en el campeonato, pero también dejó una discusión que promete continuar durante los próximos días. La decisión sobre el gol de Haaland quedó bajo la lupa y el reconocimiento oficial del error volvió a instalar el debate sobre la utilización del VAR en la Premier League.

Así, el clásico de Manchester terminó con tres puntos para el City, pero también con una polémica que trascendió el resultado. El organismo arbitral reconoció que el VAR debió advertir la posible influencia de Enzo Fernández y recomendarle al árbitro una revisión en el campo.