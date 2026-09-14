Lamine Yamal se comparó con Messi: la pelea con Mbappé por el Balón de Oro

El jugador del Barcelona, campeón del mundo con España , fue contundente sobre el premio que reconoce al mejor jugador del mundo, días después de las declaraciones del francés.

Las nominaciones al Balón de Oro , que distingue al mejor jugador del mundo por lo hecho en la temporada, ya tienen diferentes polémicas: desde las críticas de exjugadores por la nominación de Lionel Messi para competir por su noveno galardón, las confirmaciones de Kylian Mbappé poniéndose como candidato al reconocimiento y la llamativa frase de Lamine Yamal , el campeón del mundo con España , sobre sus oportunidades en la nómina.

En las últimas horas el '10' del Barcelona , camiseta con la que brilló Messi durante su carrera, fue claro sobre sus oportunidades para el reconocimiento en diálogo con 'Universo Valdano', conducido por el exjugador Jorge Valdano en MovistarPlus+.

"Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado", sentenció poniéndose por encima del resto de los convocados al galardón.

Por otra parte, soltó con claridad: "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

La frase más tibia que había lanzado previamente

En conferencia de prensa previo a la goleada ante Feyenoord por la Champions League, el jugador había declarado con mayor cautela: "No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada".

Mbappé, convencido en que tiene que ser el ganador

A horas del duelo ante Inter por la Champions League, Mbappé había sido contundente sobre su deseo de ser el ganador: "Cuando juegas para el Madrid, la gente te asocia a este premio. Mucha gente me habla del Balón de Oro, es un tema positivo, he hecho historia este verano, pero vamos a ver. Es un buen año para eso y la gente tiene que votar".

Incluso en una entrevista publicada por France Football, insistía: "Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí".

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