Buena concurrencia, triples sobre la chicharra y tres líderes invictos: así arrancó el Pre Federal

El torneo de básquet de primera división, clasificatorio para la Liga Federal, comenzó con doble fecha el fin de semana.

El inicio del Pre Federal de básquet cumplió las expectativas. Con planteles mejorados, la ilusión renovada y buen acompañamiento de la gente, el certamen de primera división masculino disputó dos fechas durante el fin de semana, mientras que la zona Ascenso completó el primer capítulo.

El Verde ratificó su hegemonía en el clásico ante un mejorado Petrolero (95 a 79 en La Cueva) y después le ganó a Independiente en el Oscar Piti Claris (77-67), en una noche en la que estuvo al frente todo el tiempo.

Julián Ruiz arrancó el torneo con todo, siendo figura en el Clásico (23 y 7 asistencias) y repitiendo contra el Rojo con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Roca armó un plantel diferente para este torneo, con más poder ofensivo y un equipo más dinámico. Contra Atlético Regina sacó ventajas rápido (el PT fue 50-34) y después la fue manejando hasta el 83 a 75 final. El domingo, frente a Petro, andaba a los tumbos, pero a la vuelta de los vestuarios fue una máquina de pasar, correr y tirar (37-17). Interesantes y productivos, hasta ahora, los refuerzos de Alluchon y Quinteros, como el regreso de Lucas Villanueva.

Pacífico es el que más transpiró para lograr sus dos victorias, pero mostró un carácter que no es para subestimar. Debutó en un clásico muy apretado, donde prevaleció 66 a 61, sacando la distancia decisiva recién en el último cuarto ante Independiente.

El domingo, Plottier lo exigió al máximo. Con 24 de Leandro Tapia como destacado, el equipo de Sergio Bellandi llegó a ganar por siete en el último cuarto, pero un triple sobre la chicharra de Luciano Salvestrini, autor de apenas 4 puntos, mandó la historia a suplementario.

El tiempo extra fue casi todo del Deca, que tuvo un marcado reparto de goleo y selló la victoria de la mano de Francisco González (17), Augusto Duarte (13), Alex Soria (12), Franco Chiabotto (11), Ángelo Sasso (10) y Lucas Romera (10).

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La sorpresa del fin de semana la dio Atlético Regina, que no solo le ganó a Centro Español (76-65), sino que después de perder contra Roca en el debut, superó claramente el domingo al Torito. Desde el 17-8 del primer cuarto, los de Gastón Fernández sometieron a los de Mauricio Santángelo.

Franco Pennacchiotti, que había sido figura en el triunfo sobre Club Plottier del viernes (82-66), quedó bien controlado en Regina y anotó solo 7 puntos. No estuvo en la plantilla Mario Sepúlveda.

Resultados en el ascenso

El viernes el primero en acelerar fue Del Progreso, que en Roca despachó a Centenario de principio a fin. El equipo de Marcos Fernández se armó para ascender y una de sus nuevas figuras fue el mejor de la noche en el debut. Los 24 puntos de Franco Leal, los 18 de Facundo Drobec y los 14 de Gustavo Maranguello fueron lo mejor para el auriazul, que se impuso 90 a 62.

El domingo, tanto Biguá como Unión Alem Progresista impusieron su jerarquía.

El equipo neuquino ganó con autoridad en La Caldera por 90 a 77 sobre Cipo, con 26 de Julián Fedele y 19 de Tomás Gutiérrez. El Mago hizo lo propio en Cinco Saltos, pero con más contundencia ante el Tricolor: 90 a 66 con 26 de Lucas Barroso y 19 con 10 rebotes de Martín Alcoleas.