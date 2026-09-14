Davo Xeneize cruzó a Varsky por la terrible patada de Arambarri, que solo fue amonestado

El reconocido streamer hincha de Boca se expresó en su vivo sobre la fuerte entrada del uruguayo en la victoria del Millo.

La polémica por la fuerte patada de Mauro Arambarri a Alexis Canelo en el partido entre River y Atlético Tucumán no terminó con el pitazo final. La jugada que generó reclamos del conjunto tucumano y que dejó al entrenador Julio César Falcioni expulsado por su reacción también abrió un debate entre los protagonistas de las redes sociales. Uno de los que se metió de lleno fue Davo Xeneize , quien cuestionó la interpretación de Juan Pablo Varsky sobre la infracción.

El mediocampista uruguayo ingresó durante el segundo tiempo y, en una de sus primeras intervenciones, protagonizó una durísima entrada sobre Canelo. Arambarri se lanzó desde atrás, impactó contra el futbolista de Atlético Tucumán y lo dejó tendido sobre el césped.

Falcioni fue uno de los que reaccionó con mayor intensidad. El entrenador ingresó al campo para asistir a su jugador y terminó expulsado. Más tarde, en conferencia de prensa, no ocultó su enojo con la decisión arbitral y aseguró que, a su entender, la infracción debía haber terminado con la expulsión del futbolista de River.

Arambarri es un negociado, uruguayo retrasado que vino gracias al mafioso de Francescoli pic.twitter.com/5ionRp6Iz8 — Valentino (@yancarpp) September 12, 2026

La discusión tomó otra dimensión cuando Varsky se pronunció sobre la acción y consideró que la amarilla era correcta. Esa postura no pasó inadvertida para Davo, reconocido creador de contenido identificado con Boca, que decidió responderle y cuestionar el análisis del periodista.

El cruce rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde la jugada ya había generado posiciones encontradas. Mientras una parte de los usuarios entendió que la entrada de Arambarri debía ser sancionada con tarjeta roja, otros consideraron que la decisión de Gariano había sido correcta. La diferencia de criterios volvió a poner bajo la lupa el arbitraje del encuentro.

"¿Cómo bien amonestado, Varsky? Esto es roja directa. No podés ir con esta violencia a pegar. Entonces qué, la próxima yo puedo ir con esta violencia ¿y no es roja? Es una locura la patada que le pega. ¿Qué tenés que romperlo para que no sea roja?", declaró Davo.

DAVO DESENMASCARÓ A VARSKY Y AL LLORÓN: pic.twitter.com/D4pryl32Wx — Boca Sports (@BocaJrsSports) September 13, 2026

La polémica se produjo, además, en un partido que ya había tenido otra expulsión. En el primer tiempo, Franco Nicola vio la tarjeta roja después de una infracción sobre Lucas Martínez Quarta. En cambio, cuando Arambarri cometió la falta sobre Canelo, Gariano optó por una sanción menor. Esa diferencia fue precisamente uno de los puntos que más molestó a Falcioni y al plantel de Atlético.

El entrenador del Decano incluso sostuvo que existía una diferencia de criterio en las decisiones tomadas durante el encuentro: “Me parece que la expulsión de Nicola es correcta, pero era expulsión del jugador de River por la patada a Canelo. Me extraña que algunas cosas las miren y otras no, algunas cosas las valoran y otras no”.

Finalmente, River terminó quedándose con un triunfo agónico por 2-1, gracias al gol de Thiago Almada en el tiempo de descuento. El resultado le permitió al equipo dirigido por Leonardo Ponzio conseguir su tercera victoria consecutiva y meterse en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Sin embargo, la victoria quedó acompañada por una discusión que continuó después del partido. La patada de Arambarri, la decisión de Gariano y la opinión de Varsky terminaron generando un nuevo cruce en las redes, con Davo Xeneize como uno de los principales protagonistas de la discusión.

El antecedente de Varsky

Hace algunos fines de semana, cuando Tigre le ganó a River, hubo un penal para el Millo sobre Correa que el árbitro no cobró. En el comentario, Varsky dijo que no había infracción y justificó la decisión del árbitro.

Desde entonces, hubo una fuerte campaña en redes sociales para que el comentarista no trabaje más en los partidos de River. Incluso colegas del periodista lo acusaron de ser tendencioso por tratarse de un confeso hincha de Boca.