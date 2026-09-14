Franco Colapinto volvió a regar de dólares a Alpine: la tremenda suma que ganó la escudería en el GP de España

El piloto le dio una importante suma de millones tras terminar en el séptimo puesto en el circuito de Madring. Cuánto ganó.

Franco Colapinto tuvo un fin de semana impecable, algo que fue reconocido públicamente por el propio piloto de la Fórmula 1 en un contexto difícil debido a que el temor prevalecía en los pilotos de la categoría por las dificultades que había presentado el nuevo circuito de Madring , ubicado en Madrid , España , reflejadas en la catarata de choques que hubo en Fórmula 2 y la máxima.

Seis puntos importantes para el piloto pilarense y la escudería francesa en la lucha por ser el mejor equipo del resto en el campeonato de constructores. Más allá del rendimiento deportivo, Franco volvió a darle una suma importante de dinero por haber ingresado en el top 10.

Debido al resultado conseguido en el GP de España , Colapinto hizo que la escudería pueda embolsar a sus arcas una suma de 8.795.460 dólares por haber terminado en el séptimo lugar de la grilla. A su vez, nuevos puntos para el equipo que está sexto en el campeonato con 68 unidades.

Cabe destacar que, según el pozo entregado en el 2025, cada punto es destacado con 1.465.910 dólares.

Los millones de dólares que se reparten

Otra gran largada de Colapinto, que fue séptimo en Madring y festejó con la bandera argentina

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 y tuvo una largada espectacular en el Gran Premio de España, que se disputó este domingo en el flamante circuito Madring de Madrid. El argentino finalizó en el séptimo lugar, su segunda mejor actuación en estas tres temporadas que lleva en la máxima categoría.

La victoria fue, otra vez, de Kimi Antonelli, quien logró su octava victoria del año y estira diferencias en lo más alto del campeonato. Segundo fue Max Verstappen y tercero Lando Norris, quien largó desde la pole pero no se pudo mantener.

Quedan ocho fechas para finalizar la temporada.

Otra gran largada de Colapinto

El piloto argentino, que había conseguido un destacado noveno puesto en la clasificación, salió decidido a ganar posiciones desde los primeros metros y rápidamente se metió en la pelea por los puestos de adelante.

En una partida que tuvo mucha acción, Colapinto aprovechó a la perfección los primeros metros y superó a varios de sus rivales. De esta manera, el piloto de Alpine avanzó rápidamente en el clasificador y llegó a ubicarse sexto, protagonizando una de las maniobras más destacadas de la competencia.

El avance del argentino generó entusiasmo entre los fanáticos, que siguieron con atención su espectacular salida. Con una conducción agresiva pero precisa, Colapinto logró sacar el máximo rendimiento de su Alpine y se metió en una posición importante.

QUE LARGADA FRANQUITO



NUNCA DECEPCIONA, EL MEJOR LARGADOR DE LA FÓRMULA 1. pic.twitter.com/TJpTeIsmug — Colapinto News (@Colapinto_news) September 13, 2026

La importancia de una buena largada

La competencia en Madring representó además un desafío particular para todos los pilotos. El nuevo circuito madrileño es exigente y presenta sectores en los que resulta complicado encontrar oportunidades para adelantar, por lo que una buena largada resultó determinante para el desarrollo de la carrera.

Colapinto logró sostener su ritmo en la zona alta del clasificador. Su comienzo en Madrid volvió a demostrar una de sus principales virtudes: aprovechar cada oportunidad desde el mismo momento en que se apagan las luces del semáforo.

Para el argentino, fue otra carrera en la que continuó creciendo dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

"LA BANDERA":

Por este momento de Franco Colapinto con la bandera argentina tras el #SpanishGP pic.twitter.com/CY4HIfFyAZ https://t.co/NRiq0BcbgQ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 13, 2026

El satefy car y los neumáticos

El avance de Colapinto tuvo un freno en la vuelta 10, cuando Liam Lawson superó al argentino y lo hizo retroceder al séptimo lugar. A partir de allí comenzó a tomar protagonismo la estrategia de neumáticos.

El momento clave llegó en la vuelta 15, cuando apareció el Virtual Safety Car debido a que Lance Stroll quedó detenido por un problema de frenos. La neutralización modificó las estrategias y varios pilotos aprovecharon para realizar sus paradas.

Colapinto ingresó a boxes en la vuelta 16 y colocó neumáticos duros, buscando extender su segundo stint y aprovechar el comportamiento del compuesto durante el resto de la competencia. La decisión llegó en un momento estratégico, ya que algunos de sus rivales todavía debían realizar su primera parada.

El otro gran afectado fue Lando Norris, que perdió el liderazgo al ingresar a boxes justo cuando terminaba el Virtual Safety Car y cedió alrededor de siete segundos durante su detención.

Con 57 vueltas previstas, la estrategia de neumáticos y el desgaste generado por las altas temperaturas fueron factores decisivos en el debut del Madring.

La victoria de Antonelli

Antonelli se quedó con una victoria histórica en el Gran Premio de España y fue el primer ganador de la Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring de Madrid. El piloto de Mercedes aprovechó una carrera marcada por los cambios de estrategia, los problemas mecánicos y una intensa lucha por las posiciones de privilegio para conseguir su octavo triunfo de la temporada y consolidar todavía más su liderazgo en el campeonato.

Andrea Kimi Antonelli es el puntero y gran favorito a quedarse con el título.

El gran derrotado de la jornada fue Lando Norris. El británico había conseguido el sábado la primera pole de la historia del Madring, superando a Antonelli por apenas 11 milésimas, y comenzó la carrera liderando con autoridad. Sin embargo, una decisión desafortunada de McLaren durante el Virtual Safety Car alteró completamente sus posibilidades.

Norris perdió tiempo en su ingreso a boxes y cedió una ventaja que parecía encaminada a convertirse en una victoria. Finalmente terminó tercero, detrás de Antonelli y Max Verstappen, con la frustración evidente de haber dejado escapar una gran oportunidad.

Para Lewis Hamilton, en cambio, la carrera terminó mucho antes de lo esperado. El piloto de Ferrari sufrió problemas de frenos y tuvo que abandonar, en un nuevo golpe para una jornada que tampoco resultó positiva para otros protagonistas. Su retiro permitió, entre otras cosas, que Colapinto avanzara posiciones en los primeros compases.

El argentino tuvo una muy buena actuación. Franco Colapinto partió desde el noveno lugar y protagonizó una gran largada, ganando dos posiciones sobre Oscar Piastri y Liam Lawson. Con el abandono de Hamilton llegó a ubicarse sexto, demostrando ritmo y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrecía la carrera, superando a Bortoletto.

Colapinto también estuvo atento a la estrategia. Aprovechó el período de Virtual Safety Car para realizar su parada y cambiar los neumáticos, una decisión que le permitió mantenerse en la pelea por los puntos y finalmente completar una carrera sólida.

El triunfo de Antonelli coronó un estreno espectacular del Madring, mientras que Colapinto volvió a demostrar que puede competir en la zona de puntos y aprovechar carreras complejas para conseguir resultados importantes.