Fórmula 1: a qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Madrid

El argentino partirá noveno con Alpine en el Madring y buscará puntos este domingo tras una clasificación sólida.

Franco Colapinto tendrá este domingo una nueva oportunidad importante en la Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine disputará la carrera del Gran Premio de Madrid en el Circuito de Madring , donde partirá desde la novena posición después de una clasificación muy sólida.

La competencia comenzará a las 10 de la mañana de Argentina y será una carrera clave para el pilarense, que logró meterse en la Q3 y quedó dentro de los diez mejores de la grilla. En un circuito nuevo, con pocas referencias previas para los equipos y un margen de error reducido, largar desde el top ten representa una buena posibilidad para pelear por puntos.

Colapinto llega al domingo después de una clasificación de menor a mayor. En la Q1 , marcó 1:33.963 y terminó noveno, lo que le permitió avanzar sin sobresaltos a la segunda tanda. En la Q2 , la situación fue más exigente: tanto él como Pierre Gasly abortaron sus primeros intentos y quedaron con una sola vuelta rápida para buscar el pase.

En ese momento, el argentino respondió bajo presión. Giró en 1:33.038, finalizó octavo en la tanda y se metió entre los diez mejores. Su compañero de equipo quedó eliminado en el puesto 14, por lo que la actuación de Colapinto tomó todavía más valor dentro de Alpine.

Ya en la Q3, el piloto argentino registró 1:33.389 y cerró la clasificación noveno. Quedó por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y solo por detrás de los autos de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, las escuderías más fuertes de la parrilla.

Horario y cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Madrid

La carrera del Gran Premio de Madrid se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el Circuito de Madring.

La transmisión se podrá ver en vivo de manera online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN, con suscripción previa. Allí estará disponible la cobertura completa de la jornada, con la previa, la carrera y el análisis posterior.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, que marcó 1:31.824 y superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, de Mercedes. Detrás partirán Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y Liam Lawson, antes de la ubicación de Colapinto.

El argentino también había mostrado buenas señales en la FP3, donde terminó 11° en una sesión interrumpida por una bandera roja tras un fuerte accidente de Hamilton. Con poco tiempo disponible sobre el final, logró cerrar una vuelta competitiva y llegó con confianza a la clasificación.

Para Colapinto, la largada será uno de los puntos centrales de la carrera. Deberá cuidar el auto en los primeros metros, evitar roces y sostener el ritmo frente a rivales directos. El objetivo será mantenerse en zona de puntos y transformar el buen sábado en un resultado importante para Alpine.