Colapinto superó la temerosa primera prueba de Madring: cómo le fue y cómo sigue el GP de España
El piloto pilarense no sufrió años en el nuevo trazado de Madring y cerró su primera participación con una buena ubicación. El resultado.
La Fórmula 1 logró salir ilesa de la temerosa primera prueba que proponía el nuevo circuito de Madring, un trazado que había generado preocupación en distintos pilotos durante las pruebas virtuales en simulador. A diferencia de la F2 donde hubo un choque impactante, los monoplazas terminaron la práctica al límite pero sin choques, en una práctica en la que empezaron a conocer en primera persona cuáles son las sensaciones del circuito.
En una práctica donde se registraron distintas situaciones en las cuales monoplazas taparon a otros, o frenadas tardías por el desconocimiento de la pista, principalmente en la curva Monumental, Franco Colapinto cerró su participación en el puesto 13° (1.35.933) , logrando salir del fondo de la tabla como lo había hecho en las primeras vueltas. Buen resultado para una práctica donde era clave no arriesgar por demás y empezar a conocer el circuito que debuta en el calendario.
Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero del pilarense, culminó la primera prueba en el puesto 12° de carrera, siendo la referencia de la escudería francesa que todavía no mostró el ritmo de Monza. Sin embargo, con el paso de las prácticas, se espera que ambos pilotos agarren confianza y escalen algunas posiciones para la jornada de clasificación y carrera.
Para Alpine, una jornada positiva con resultados afuera del top 10 que se dan por una mezcla de rendimiento en su auto y el cuidado por el temor de no impactar en un circuito prácticamente desconocido.
La grilla completa de la FP1
- George Russell 1:34.077
- Andrea Kimi Antonelli 1:34.363
- Charles Leclerc 1:34.536
- Lewis Hamilton 1:34.620
- Max Verstappen 1:34.703
- Lando Norris 1:34.947
- Arvid Lindblad 1:35.033
- Oscar Piastri 1:35.148
- Nico Hulkenberg 1:35.529
- Liam Lawson 1:35.539
- Gabriel Bortoleto 1:35.652
- Esteban Ocon 1:35.834
- Franco Colapinto 1:35.933
- Pierre Gasly 1:36.244
- Fernando Alonso 1:36.473
- Oliver Bearman 1:36.853
- Carlos Sainz 1:36.870
- Yuki Tsunoda 1:36.939
- Lance Stroll 1:37.254
- Alex Albon 1:37.591
- Sergio Pérez 1:38.150
- Valtteri Bottas 1:38.818
El cronograma para el fin de semana
Viernes 11 de septiembre
- Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO-
- Práctica 2: 12 - 13 horas.
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.
- Clasificación: 11 a 12 horas.
Domingo 13 de septiembre
- Carrera: 10 horas.
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