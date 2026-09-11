El clima en Neuquén

icon
Temp
81% Hum
Deportes
La Mañana Franco Colapinto

Colapinto superó la temerosa primera prueba de Madring: cómo le fue y cómo sigue el GP de España

El piloto pilarense no sufrió años en el nuevo trazado de Madring y cerró su primera participación con una buena ubicación. El resultado.

Colapinto superó la temerosa primera prueba de Madring: cómo le fue y cómo sigue el GP de España

La Fórmula 1 logró salir ilesa de la temerosa primera prueba que proponía el nuevo circuito de Madring, un trazado que había generado preocupación en distintos pilotos durante las pruebas virtuales en simulador. A diferencia de la F2 donde hubo un choque impactante, los monoplazas terminaron la práctica al límite pero sin choques, en una práctica en la que empezaron a conocer en primera persona cuáles son las sensaciones del circuito.

En una práctica donde se registraron distintas situaciones en las cuales monoplazas taparon a otros, o frenadas tardías por el desconocimiento de la pista, principalmente en la curva Monumental, Franco Colapinto cerró su participación en el puesto 13° (1.35.933) , logrando salir del fondo de la tabla como lo había hecho en las primeras vueltas. Buen resultado para una práctica donde era clave no arriesgar por demás y empezar a conocer el circuito que debuta en el calendario.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero del pilarense, culminó la primera prueba en el puesto 12° de carrera, siendo la referencia de la escudería francesa que todavía no mostró el ritmo de Monza. Sin embargo, con el paso de las prácticas, se espera que ambos pilotos agarren confianza y escalen algunas posiciones para la jornada de clasificación y carrera.

Para Alpine, una jornada positiva con resultados afuera del top 10 que se dan por una mezcla de rendimiento en su auto y el cuidado por el temor de no impactar en un circuito prácticamente desconocido.

La grilla completa de la FP1

  1. George Russell 1:34.077
  2. Andrea Kimi Antonelli 1:34.363
  3. Charles Leclerc 1:34.536
  4. Lewis Hamilton 1:34.620
  5. Max Verstappen 1:34.703
  6. Lando Norris 1:34.947
  7. Arvid Lindblad 1:35.033
  8. Oscar Piastri 1:35.148
  9. Nico Hulkenberg 1:35.529
  10. Liam Lawson 1:35.539
  11. Gabriel Bortoleto 1:35.652
  12. Esteban Ocon 1:35.834
  13. Franco Colapinto 1:35.933
  14. Pierre Gasly 1:36.244
  15. Fernando Alonso 1:36.473
  16. Oliver Bearman 1:36.853
  17. Carlos Sainz 1:36.870
  18. Yuki Tsunoda 1:36.939
  19. Lance Stroll 1:37.254
  20. Alex Albon 1:37.591
  21. Sergio Pérez 1:38.150
  22. Valtteri Bottas 1:38.818

El cronograma para el fin de semana

Viernes 11 de septiembre

  • Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO-
  • Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

  • Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.
  • Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre

  • Carrera: 10 horas.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel