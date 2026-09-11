Deportes La Mañana Franco Colapinto Colapinto superó la temerosa primera prueba de Madring: cómo le fue y cómo sigue el GP de España

El piloto pilarense no sufrió años en el nuevo trazado de Madring y cerró su primera participación con una buena ubicación. El resultado. Agregar LM Neuquén a







La Fórmula 1 logró salir ilesa de la temerosa primera prueba que proponía el nuevo circuito de Madring, un trazado que había generado preocupación en distintos pilotos durante las pruebas virtuales en simulador. A diferencia de la F2 donde hubo un choque impactante, los monoplazas terminaron la práctica al límite pero sin choques, en una práctica en la que empezaron a conocer en primera persona cuáles son las sensaciones del circuito.

En una práctica donde se registraron distintas situaciones en las cuales monoplazas taparon a otros, o frenadas tardías por el desconocimiento de la pista, principalmente en la curva Monumental, Franco Colapinto cerró su participación en el puesto 13° (1.35.933) , logrando salir del fondo de la tabla como lo había hecho en las primeras vueltas. Buen resultado para una práctica donde era clave no arriesgar por demás y empezar a conocer el circuito que debuta en el calendario.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero del pilarense, culminó la primera prueba en el puesto 12° de carrera, siendo la referencia de la escudería francesa que todavía no mostró el ritmo de Monza. Sin embargo, con el paso de las prácticas, se espera que ambos pilotos agarren confianza y escalen algunas posiciones para la jornada de clasificación y carrera.