La alarmante frase de Pierre Gasly que mete miedo y prevé un caos para el debut del circuito de Madring

El piloto de la escudería Alpine analizó el trazado del circuito de Madrid y fue contundente con sus explicaciones. Las palabras de Gasly y la prueba en simulador que expuso a Verstappen.

Los pilotos de la Fórmula 1 demostraron cierto temor al realizar una prueba en el simulador sobre el nuevo trazado de Madring , el circuito con sede en Madrid , España . Incluso el propio Max Verstappen , múltiple campeón en la categoría, mostró las dificultades de manejar en el circuito que debutará en la categoría este fin de semana.

Ambos coincidieron que será un fin de semana complejo para los pilotos debido a que se trata de un circuito que no admite errores groseros. En caso de cometerlos, "las consecuencias pueden ser grandes".

“Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, comenzó diciendo el piloto que viene de lograr la Pole Position en el circuito de Monza.

Luego, en diálogo con SoyMotor, comparó el circuito con otro: “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes", dijo y agregó: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”.

Hablando con RacingNews365, destacó que el manejo virtual fue positivo: “En cuanto a la conducción, debo decir que en el simulador fue muy agradable y muy emocionante”. Pero, destacó el trabajo para sobreponerse a las dificultades: “Tuve una buena lectura y sensación de prácticamente cada muro en cada curva, así que sé qué hacer y qué no hacer”.

“Creo que será muy exigente, sobre todo en términos de evolución. Probablemente habrá mucha evolución de la pista, con zonas de frenada que no son completamente rectas, algo serpenteantes”, dijo en su análisis.

Por otra parte, agregó: "Espero una pista muy complicada y exigente para nosotros, algo que está bien porque siempre se puede intentar marcar un poco más de diferencia con la conducción”.

“A la vez, creo que será un fin de semana bastante interrumpido por la facilidad con la que puede producirse un choque”, completó Gasly.

El video de Verstappen en el simulador que generó temor

Qué dijo sobre el análisis de los ingenieros sobre el circuito

“Los ingenieros fueron a hacer un reconocimiento esta mañana y me dijeron que la diferencia entre el simulador y la realidad es bastante impresionante”, contó en AUTOhebdo.

Luego, entró en detalles: “Por ejemplo, la subida a la curva 8 tiene una pendiente del 8%. Me dijeron que era alucinante. Ya veremos. La salida en subida de la curva peraltada es igual de empinada. Es como Mónaco. Cuando es así, vamos paso a paso al principio de la sesión, a diferencia de otros circuitos donde puedes atacar de inmediato. En Monza, si sé que tengo que frenar 100 metros antes de la recta, freno 100 metros en mi primera vuelta en la FP3, aunque eso signifique bloquear un poco las ruedas o salirme de la trazada. Aquí, nunca hacemos eso: frenamos primero a 105 ó 104 metros, y progresamos de una manera mucho más metódica”.

El cronograma para el fin de semana

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas.

8.30 - 09.30 horas. Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

7.30 a 8.30 horas. Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre