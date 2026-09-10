Boca vendió a Zenón en casi el doble de lo que lo compró y será dirigido por Crespo

El zurdo fue titular el último sábado y marcó un gol contra Gimnasia de Mendoza, pero no tuvo minutos contra San Pablo.

Después de varias semanas de negociaciones, Boca y Atlas llegaron a un acuerdo por Kevin Zenón . El futbolista de 25 años dejará el club de La Ribera para convertirse en nuevo jugador del conjunto de Guadalajara, que tiene como entrenador al argentino Hernán Crespo .

La transferencia se realizará de manera definitiva y contempla la compra del 100% del pase por US$6 millones . Sin embargo, ese monto no ingresará íntegramente a las arcas de Boca, ya que el Xeneize posee el 80% de los derechos económicos del jugador. El 20% restante continúa perteneciendo a Unión de Santa Fe , club desde el que llegó a Buenos Aires.

Zenón llegó a Boca en enero de 2024 , procedente de Unión de Santa Fe. Para quedarse con el 80% de la ficha , el club desembolsó US$3,5 millones .

El volante tuvo un comienzo destacado con la camiseta azul y oro y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo. Con el paso del tiempo, sin embargo, fue perdiendo continuidad y en los últimos meses quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Ahora, el jugador tendrá su primera experiencia fuera del fútbol argentino. Atlas será su nuevo destino y allí se reencontrará con un entrenador argentino como Crespo, quien tuvo un papel importante para que la negociación llegara a buen puerto.

Una operación que también beneficia a Unión

La transferencia tendrá además un impacto positivo para Unión de Santa Fe, que conservó el 20% de los derechos económicos cuando Zenón fue vendido a Boca.

Si la operación se concreta por los US$6 millones, al club santafesino le corresponderán aproximadamente US$1,2 millones, mientras que Boca percibirá cerca de US$4,8 millones por el porcentaje que posee.

De esta manera, Boca recuperará buena parte de la inversión realizada en 2024. La operación representa casi doble de lo que el Xeneize pagó por el jugador, pero no todo será para el xeneize, ya que desembolsó US$3,5 millones por el 80% y ahora recibirá alrededor de US$4,8 millones por ese mismo porcentaje y el resto será del tatengue.

Se va después de meter un gol

La salida del mediocampista se produce en un momento particular para el Xeneize, que atraviesa un calendario exigente y pierde a uno de sus habituales jugadores de recambio en la zona ofensiva.

El zurdo viene de marcar un gol contra Gimnasia de Mendoza el último sábado por la liga doméstica.

Después de casi tres temporadas en el club, Zenón dejará Boca para comenzar una nueva etapa en la Liga MX. El futbolista se sumará al Atlas, donde será dirigido por Hernán Crespo, en busca de recuperar protagonismo y continuidad.

Para Boca, en tanto, la transferencia significa el cierre de una etapa y el ingreso de dinero por un jugador que había llegado desde el fútbol santafesino con grandes expectativas.

El mediocampista surgido de Unión tendrá ahora el desafío de adaptarse a un nuevo fútbol, mientras que el conjunto mexicano apuesta por su juventud, capacidad ofensiva y experiencia acumulada durante su paso por uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.