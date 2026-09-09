La Bombonera silbó a Calleri, que se perderá la revancha ante Boca

El delantero del San Pablo, con pasado en el Xeneize, se fue reprobado al salir en el partido por Copa Sudamericana.

En la victoria de Boca por 1-0 ante San Pablo por la ida de la Copa Sudamericana, se dio una situación particular: Jonathan Calleri , que supo jugar y ser campeón con el Xeneize, se fue silbado por La Bombonera cuando salió reemplazado.

El delantero y capitán del conjunto brasilero tuvo un encuentro flojo, que coronó con una insólita amarilla por protestar , tras cruzarse con Tomás Belmonte en la previa de la segunda pausa de hidratación. La amonestación le vale quedarse fuera de la vuelta en el Morumbí.

Cuando se supo que se iban a enfrentar, Calleri había declarado: "Va a ser un partido especial para mí, volver a La Bombonera después de 10-11 años. Seguramente esté mi familia y tengo muchos amigos que me deben estar mandando mensajes". Finalmente, el clima fue algo hostil cuando le tocó salir en el segundo tiempo.

SILBIDOS PARA CALLERI EN LA BOMBONERA Los hinchas de Boca silbaron al jugador de São Paulo, que se perderá el partido de vuelta por acumulación de amarillas. CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/jmONhukWiR

La confesión de Calleri en la previa del partido

En la previa del encuentro, Calleri le dio una entrevista a ESPN, en la que confesó sus sentimientos por volver a La Bombonera, aunque sorprendió con una revelación.

"Jugar en la Bombonera es realizar un sueño. Me estaba acordando ahora cuando vos estabas hablando, yo soy hincha de All Boys, que tiene una canción que dice 'jugar en la Bombonera es lo que imagino'. Entonces, todo el mundo que es argentino, cuando vos jugas en las Inferiores, querés jugar en la Bombonera, en el Monumental. Yo creo que es un sueño para todo el mundo. Pero más para los equipos más pequeños, como el que yo salí", confesó el delantero.

Por último, manifestó que es un sueño que ya cumplió: "Entonces, yo ya viví todo eso, ya jugué en la Bombonera muchas veces, y para mí ya es un sueño realizado".

"Soy hincha de All Boys. Pero ya jugué en La Bombonera muchas veces y para mí ya es un sueño realizado".



Jonathan Calleri, a horas del partido entre Boca y San Pablo. pic.twitter.com/CuMK1NSUFs — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 8, 2026

Una de las broncas que puede tener el hincha de Boca con el delantero puede deberse a una insólita anécdota entre el Vasco Arruabarrena y Jonathan Calleri, en la noche del gas pimienta ante River.

Mientras la Bombonera era un caos y la serie estaba suspendida, al entrenador le contaron que el delantero estaba hablando con su mamá y le pedía que le preparara milanesas. Porque, con el partido que se iba a suspender, en un rato estaría por su casa. La historia quedó instalada durante años como una postal de aquella noche increíble.

Nunca está de más recordar esta imperdible anécdota de ARRUABARRENA sobre CALLERI en el Superclásico 2015



"El día del gas pimienta, en el medio del quilombo, lo veo que estaba hablando con la madre para que le prepare milanesas. Increíble", dijo el Vasco hace algunos años.… pic.twitter.com/Z9PxL3MZXV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 8, 2026

La victoria de Boca ante San Pablo

Boca venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Ángel Merentiel. La vuelta será el próximo martes en el Morumbí, donde se definirá el pase a la semifinal del certamen continental. El Xeneize se repuso a un flojo arranque y pudo dominar en la segunda mitad.

A los siete minutos de la segunda parte, cuando Boca insinuaba más que su rival, llegó el primer gol: Paredes arrancó la jugada con un pase sin tocarla y Velasco encontró a Blanco por izquierda para que tire el centro a Merentiel, que después de una atajada de Rafael, puso el 1-0 empujándola.