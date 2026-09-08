En un duro partido, Boca le ganó a San Pablo por la mínima

El Xeneize sacó una leve ventaja en la ida de la Copa Sudamericana, que se definirá en una semana.

Boca venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Ángel Merentiel. La vuelta será el próximo martes en el Morumbí, donde se definirá el pase a la semifinal del certamen continental.

Tras un inicio de partido complicado, en el que el equipo visitante manejó más la pelota, el Xeneize se acomodó en la cancha y tuvo tramos de dominio , sobre todo al inicio del segundo tiempo, donde pudo marcar la diferencia mínima de la ida.

El Vasco tuvo varios problemas para armar el equipo, desde las graves lesiones de Aranda y Bareiro, que no regresarán hasta 2027, como los problemas musculares de Delgado y Costa. Otros futbolistas, como Leandro Paredes , Ascacibar y Merentiel llegaron con lo justo al encuentro. La merma física se vio en los últimos minutos, pero igualmente Arruabarrena solo hizo dos cambios de los cinco disponibles.

Una buena noticia para Boca es que Jonathan Calleri, capitán del San Pablo y ex jugador del Xeneize, vio la amarilla por protestar, tras darle un cabezazo a Belmonte, y se perderá la revancha en el Morumbí.

Así fue el partido entre Boca y San Pablo

A los 16 minutos de la primera parte, San Pablo, que maneja más la pelota, tuvo la más clara hasta el momento: tras una pérdida de Belmonte al borde del área, Montero sacó un buen cabezazo de Luciano por arriba del travesaño.

El ATAJADÓN de ÁLVARO MONTERO para salvar el error de #Belmonte.pic.twitter.com/SuAMzQxLlo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 9, 2026

A los 35 minutos, el Xeneize tuvo su primera aproximación, luego de igualar el panorama del partido desde la posesión: un taco de Flores dejó a Blanco con espacio en el borde del área, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

A los siete minutos de la segunda parte, cuando Boca insinuaba más que su rival, llegó el primer gol: Paredes arrancó la jugada con un pase sin tocarla y Velasco encontró a Blanco por izquierda para que tire el centro a Merentiel, que después de una atajada de Rafael, puso el 1-0 empujándola.

MERENTIEL METIÓ EL 1-0 PARA BOCA ANTE SAO PABLO



La Bestia tuvo fortuna con el rebote del arquero y la mandó a guardar.



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A los 16 minutos volvió a llegar San Pablo, tras un buen rato de dominio del local. Tras un tiro libre al área, quedo bollando la pelota para un disparo entre las piernas de Ascacibar, que contuvo bien Montero.

A los 27 de la segunda parte, Velasco, que es una de las figuras del partido, hizo una buena jugada con Flores por derecha y remató a centímetros del palo derecho.

VELASCO SE PERDIÓ EL SEGUNDO PARA BOCA



El jugador del Xeneize sacó un fuerte derechazo y el remate pasó cerca del palo.



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Aunque el equipo demostró signos de agotamiento físico, por la larga seguidilla de encuentros en las últimas semanas, el Vasco solo hizo dos cambios, que fueron el ingreso de Sebastián Villa por Merentiel y de Enner Valencia por Velasco.

Los datos del partido entre Boca y San Pablo

Copa Sudamericana

Cuartos de final - ida

Boca (Arg) 1-0 San Pablo (Bra)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Fernando Vejar

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago, Lucas Ramon; Jonathan Calleri, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.