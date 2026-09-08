La confesión de Jonathan Calleri en la previa a su regreso a la Bombonera.

Boca recibirá al San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá un reencuentro muy especial: el de Jonathan Calleri , ex delantero Xeneize que en su momento se fue por la puerta grande. En una Bombonera que volverá a verlo después de casi once años, el delantero estará enfrente, y, del otro lado, estará Rodolfo Arruabarrena , el entrenador que fue decisivo en su explosión y que, hace apenas unos meses, lo quiso nuevamente para vestir la Azul y Oro.

"Jugar en la Bombonera es realizar un sueño. Me estaba acordando ahora cuando vos estabas hablando, yo soy hincha de All Boys, que tiene una canción que dice 'jugar en la Bombonera es lo que imagino'. Entonces, todo el mundo que es argentino, cuando vos jugas en las Inferiores, querés jugar en la Bombonera, en el Monumental. Yo creo que es un sueño para todo el mundo. Pero más para los equipos más pequeños, como el que yo salí. Entonces, yo ya viví todo eso, ya jugué en la Bombonera muchas veces, y para mí ya es un sueño realizado", dijo Calleri en ESPN, en la previa de este partido.

Calleri llegó a Boca en julio de 2014, procedente de All Boys, donde había hecho inferiores. Era un delantero joven, todavía en búsqueda de su lugar. Con la llegada del Vasco, después del breve ciclo de Carlos Bianchi, encontró la continuidad que necesitaba y terminó transformándose en una pieza importante de aquel equipo. En su paso por el club disputó 61 partidos oficiales (titular en 48) y marcó 23 goles. Además, conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015.

Su mejor momento llegó justamente con Arruabarrena. En el primer semestre de 2015 había sido suplente de Daniel Osvaldo, pero en la segunda mitad del año quedó como titular y terminó como goleador del equipo. Fue el salto definitivo: aquel chico que había llegado desde All Boys se convirtió en uno de los nombres propios del Boca campeón. Con el DT forjó una fuerte relación. "Vas a ser el 9 de Boca", le dijo el Vasco, y cumplió. Y Jony estaba tan cómodo que hizo fuerza para quedarse en varias ocasiones, incluso pidió que lo dejaran seis meses más para jugar la Copa Libertadores. Finalmente, fue transferido en 12.000.000 de dólares.

La verdad detrás de la noche del "gas pimienta"

Entre el Vasco Arruabarrena y Jonathan Calleri también quedó una anécdota insólita de aquella época. En la noche del gas pimienta ante River, mientras la Bombonera era un caos y la serie estaba suspendida, al entrenador le contaron que el delantero estaba hablando con su mamá y le pedía que le preparara milanesas. Porque, con el partido que se iba a suspender, en un rato estaría por su casa. La historia quedó instalada durante años como una postal de aquella noche increíble.

Aunque después se conoció la verdad: las milanesas nunca existieron. Había sido una broma del preparador físico Gustavo Roberti, que hizo caer al Vasco en plena confusión. El propio Arruabarrena contó la historia años más tarde entre risas, en una muestra de la confianza que tenía con aquel delantero que había sido una de sus grandes apuestas en Boca.

El vínculo no quedó solamente en aquellos meses. Más de una década después, cuando el Vasco regresó al club para este segundo ciclo, uno de sus primeros pedidos fue justamente Calleri. Arruabarrena lo quería otra vez como referencia ofensiva y Boca llegó a intentar su regreso. Pero el delantero tomó otra decisión: eligió continuar en San Pablo, donde se convirtió en referente y en uno de los futbolistas más queridos por la torcida. Finalmente renovó su contrato con el club brasileño. Y ahora el fútbol los vuelve a poner frente a frente, aunque en lugares opuestos. Calleri será capitán y una de las principales amenazas del San Pablo; Arruabarrena intentará encontrar la fórmula para frenarlo y llevar a Boca a las semifinales.

"Ahora, estando del otro lado, como te dije, tengo un respeto, un cariño muy importante por el club, por toda la gente de allí, pero hoy yo soy contrincante, yo quiero lo mejor para San Pablo, y quiero que San Pablo gane y pase. Va a ser un juego muy difícil, hay muchos buenos jugadores, estamos en un mejor momento que hace 15 días, y creo que va a ser un juego muy disputado, y que el juego va a decidir nuestros detalles", completó el delantero que será titular pese a que viene de una lesión.