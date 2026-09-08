Lamine Yamal, tajante e irónico sobre el Balón de Oro: "No necesito hacer campaña"

El nacido en Marruecos que juega para España habló sobre las nominaciones al premio que se conocieron este martes.

Lamine Yamal volvió a referirse a sus posibilidades de quedarse con el Balón de Oro y dejó en claro que no tiene intención de realizar una campaña para intentar convencer a los votantes. El delantero de Barcelona , de 19 años, habló en la conferencia de prensa previa al debut del equipo en la Champions League. Este 8 de septiembre de 2026 se conoció la lista de los 30 candidatos al prestigioso premio.

“No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. No estoy para hacer campaña. No me voy a poner a suplicar nada. Es vuestro trabajo”, afirmó el atacante, que volvió a remarcar que la elección final está en manos de los periodistas.

Yamal también destacó que su candidatura está respaldada por el rendimiento que tuvo tanto a nivel de clubes como con la selección española. “No depende de mí, depende de vosotros. Hemos hecho un gran año con el Barça y la selección. Ya veremos”, explicó.

Lamine Yamal: "No necesito hacer campaña para ganar el Balón de Oro. He ganado el Mundial y he ganado LaLiga".



"He dado un nivel increíble. No me voy a poner a suplicar nada". https://t.co/sgJHV9VYu3 pic.twitter.com/2h7Rga0F3S — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 8, 2026

El español llega a esta edición con el antecedente de haber terminado segundo en el Balón de Oro 2025, por detrás de Ousmane Dembélé, quien finalmente obtuvo el galardón. Al ser consultado por su vínculo con el ganador, Yamal respondió: “Es amigo de Kylian (Ousmane Dembélé), ¿no? Me llevo muy bien. Es normal que tenga que poner a otras personas. No hace falta enseñar el año que ha hecho”.

Lamine Yamal responde a DEMBÉLÉ tras quedar fuera de su ranking del Balón de Oro:



"¿Es amigo de Kylian, no? Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos [Mbappé y Dembéle], les habré caído mal por algo" pic.twitter.com/vYtlr7uPxZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 8, 2026

En cuanto a su propia temporada, el futbolista se mostró confiado, aunque evitó dar por hecho que será el ganador. “Tengo muchas posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos”, sostuvo. Además, puso en valor los éxitos colectivos conseguidos junto a Barcelona y la selección: “Hemos sido campeones del mundo y ganamos La Liga otra vez”.

Sin embargo, para Yamal existe un objetivo que está por encima de cualquier reconocimiento individual: la Champions League. “No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao.” Entre las incorporaciones mencionadas también aparece Joao Cancelo.

A su vez, el joven delantero asumió un nuevo desafío dentro del vestuario tras ser elegido como quinto capitán de Barcelona. “Es un orgullo ser capitán del Barcelona, me hace responsable y es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años, pero quiero estar a la altura”, expresó.

Por último, Yamal aseguró que el reconocimiento y la exposición que genera su figura no afectan su estado de ánimo. “Estoy muy feliz, nunca he estado más feliz que ahora en mi vida. Tengo 19 años, vengo de ganar el Mundial y de pegarme las vacaciones de mi vida.”

Barcelona debutará ante Feyenoord en el Camp Nou el miércoles 9 de septiembre, mientras que la ceremonia de entrega del Balón de Oro está prevista para octubre de 2026.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026