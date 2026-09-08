Dónde queda Benín, goleado por la selección femenina Sub 20 y posible primer rival de la Scaloneta sin Messi

Una vez más, un país muy poco conocido a nivel internacional aparece en la agenda futbolera argentina.

Benín quedó en el radar del fútbol argentino por partida doble. Por un lado, la selección femenina Sub 20 protagonizó este martes una goleada histórica por 8-0 ante el combinado africano en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. Por otro, la selección masculina de ese país aparece entre los posibles rivales de la Argentina de Lionel Scaloni en la próxima fecha FIFA , que tendrá un condimento especial: sería la primera presentación de la Scaloneta después del retiro internacional de Lionel Messi .

La victoria de las juveniles argentinas tuvo como grandes protagonistas a Annika Paz (foto) , autora de cuatro goles, Mercedes Diz , que convirtió por duplicado, además de Julia Vinhas y Julieta Aguilar , quienes completaron el marcador. El 8-0 significó la recuperación de Argentina después de la derrota por 3-0 ante Polonia en el debut y se convirtió en la victoria más amplia de la historia de la Selección argentina femenina Sub 20 en un Mundial .

El resultado también dejó a las dirigidas por Christian Meloni con tres puntos en el Grupo A y una diferencia de gol de +8. Argentina cerrará la primera fase ante México , el viernes 11 de septiembre, en busca de la clasificación a los octavos de final.

¿Dónde queda Benín?

Benín es un país ubicado en África occidental, sobre el golfo de Guinea. Tiene fronteras con Togo, hacia el oeste; Nigeria, al este; y Burkina Faso y Níger, al norte. Su superficie ronda los 113.000 kilómetros cuadrados y su población supera los 15 millones de habitantes.

Aunque Porto Novo es su capital oficial, Cotonú es la ciudad más poblada y el principal centro económico del país. Benín utiliza como moneda el franco CFA de África Occidental.

El país fue conocido como Dahomey hasta 1975 y se independizó de Francia en 1960. Su ubicación lo convierte en parte de una zona de África con una fuerte tradición futbolística, rodeada por selecciones de gran peso continental como Nigeria, Ghana y Costa de Marfil.

Un posible rival para la nueva etapa de la Selección

La goleada de la Sub 20 llega justo cuando Benín también aparece en las noticias relacionadas con la Selección argentina mayor. La AFA trabaja en la organización de los primeros amistosos posteriores al Mundial 2026 y, según las informaciones conocidas, Benín y Burkina Faso aparecen como posibles adversarios para la ventana internacional que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

De concretarse, el duelo frente a Benín tendría un valor especial: podría convertirse en el primer partido de la Argentina después del retiro de Lionel Messi de la selección nacional.

El capitán anunció su decisión de dejar la Albiceleste luego de una carrera en la que disputó seis Mundiales, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y llegó a la final de la Copa del Mundo 2026. Messi cerró su etapa internacional con 125 goles, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico de la Selección.

Por eso, mientras las juveniles argentinas ya hicieron su parte con una goleada contundente, Benín podría quedar asociado también al comienzo de una nueva era para la Scaloneta, esta vez sin el jugador que durante más de una década llevó la camiseta número 10.