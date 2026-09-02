Una estrella del fútbol anunció su retiro de la Selección: "Ha llegado el momento de poner fin"

Luego del bombazo de Lionel Messi anunciando su retiro de la Selección argentina , una estrella mundial le puso punto final a su período en el seleccionado europeo que defendió hasta la Copa del Mundo 2026 . "Después de un tiempo de reflexión, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera en la selección nacional y despejar el camino para la generación más joven", comunicó el jugador en sus redes.

Fue Antonio Rüdiger , el experimentado defensor de 33 años, quien se despidió de la Selección de Alemania con una extenso posteo en su cuenta personal de Instagram. "Para los aficionados: gracias por vuestro apoyo - especialmente por el ambiente único en nuestra Eurocopa de 2024. Para mí, ahora comienza un nuevo capítulo en el que me concentraré completamente en mi club. Gracias por el viaje juntos", escribió en parte de su posteo.

De esta manera, el jugador del Real Madrid culminó su etapa en el seleccionado luego de más de 10 años en los que jugó 86 partidos y fue lider de varias generaciones. En 2017 obtuvo el título de la Copa Confederaciones y le puso punto final a su camino en el seleccionado tras la eliminación frente a Paraguay del certamen ecuménico 2026.

El comunicado completo de Rüdiger

"Después de un tiempo de reflexión, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera en la selección nacional y despejar el camino para la generación más joven. Cuando llevé por primera vez el maillot de la DFB en 2014, no me hubiera imaginado en mis sueños que al final se hubieran disputado 86 partidos. Aunque el gran título no llegó en los últimos torneos y tuvimos que sufrir algunas dolorosas derrotas, este tiempo fue para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre.

Un enorme agradecimiento va dirigido a: mis compañeros de equipo: por cada duelo en común y la cohesión en el camarote y el barrio - y sobre todo por las amistades que se mantendrán mucho más allá del fútbol. Todo el equipo de entrenadores y tutores: gracias por los años de confianza y el trabajo detrás de escena. Un agradecimiento especial a Jogi Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, que me han acompañado y influido en mi viaje con el DFB. Pero también a mi patrocinador en el equipo nacional de U, Horst Hrubesch.

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Y, por supuesto, para los aficionados: gracias por vuestro apoyo - especialmente por el ambiente único en nuestra Eurocopa de 2024. Para mí, ahora comienza un nuevo capítulo en el que me concentraré completamente en mi club. Gracias por el viaje juntos. Tu Toni".