Femicidio de Agostina Jalabert: revelaron dónde y cómo está detenido el argentino atrapado en EE.UU

Juan Manuel Revert, oriundo de la Patagonia, fue detenido por el ICE. Se encontraba prófugo hace tres años.

El 18 de febrero de 2023, Agostina Jalabert fue hallada muerta en el baño del departamento que compartía con su pareja.

A fines de julio se conoció la detención de Juan Manuel Reverter , el rionegrino acusado de matar a su novia Agostina Jalabert en Playa del Carmen en 2023, quien fue capturado en una ruta de Oregón durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Su arresto se concretó siete meses después de que la Justicia mexicana emitiera el pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. En las últimas horas, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) brindó nuevos detalles sobre la situación del autor del femicidio de Agostina .

El 18 de febrero de 2023, Agostina Jalabert fue hallada muerta en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. Su hermana Candela la encontró colgada con un cinturón, a solo 1,20 metros del piso.

En un primer momento, la Justicia mexicana caratuló el hecho como suicidio, versión que la familia rechazó desde el inicio. La presión de los Jalabert y una red de mujeres en Argentina y México logró que la causa se recaratulara como feminicidio meses después.

La autopsia resultó determinante. El médico forense José Micieli detalló golpes de puño, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo compatibles con torturas y signos de abuso sexual en el cuerpo de la joven modelo e influencer.

El experto fue contundente al descartar la hipótesis del suicidio: "Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y a una altura tan baja", remarcó en su informe pericial sobre el caso.

Dónde y cómo está detenido el rionegrino que asesinó a Agostina Jalabert

A través del comunicado, las autoridades estadounidenses indicaron que el argentino se encuentra detenido desde el pasado 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón.

Todo indica que Reverter ingresó legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más del plazo autorizado.

El comunicado no precisó detalles sobre la orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un "inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato" en referencia directa al caso.

"Nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles"

La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años.

"Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas", relató Edgardo Jalabert, padre de la víctima, en diálogo con TN el día de su detención.

La detención representa un giro significativo para una causa que comenzó en febrero de 2023, cuando Jalabert fue encontrada muerta en el departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, México.

Una relación marcada por episodios de violencia

Agostina, oriunda de Viedma, había iniciado su vínculo con Reverter durante la pandemia. La pareja se separó tras un episodio violento, pero retomó la relación a fines de 2022, cuando él viajó a México para instalarse junto a ella.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Viedma, fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos.

Según consta en el expediente judicial, los días previos al crimen estuvieron marcados por discusiones y tensión constante. La propia familia Jalabert definió el vínculo como "una relación tóxica" que derivó en el trágico desenlace.

Con la detención confirmada, el proceso de extradición hacia México se pondrá en marcha en las próximas semanas. Mientras tanto, la familia de la víctima aguarda con cautela pero con renovada esperanza de justicia tras casi tres años de reclamos.