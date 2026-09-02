Deportes La Mañana AFA AFA busca armar el último partido de Messi en la selección

Tras la emotiva carta con la que Lionel Messi oficializó su retiro del seleccionado nacional este lunes, el foco de los hinchas se desplazó hacia la posibilidad de concretar un partido homenaje de despedida. Si bien desde la AFA existe la clara intención de llevar a cabo el tributo, por el momento no existen certezas ni negociaciones en curso, ya que la resolución final dependerá exclusivamente de la disposición del capitán.

La decisión de Messi estará supeditada a sus compromisos de agenda y a su situación personal, atravesada por el reciente fallecimiento de su padre, Jorge. En el horizonte cercano aparece la Fecha FIFA ampliada de septiembre (del 21 de septiembre al 6 de octubre), ventana en la que la Albiceleste podría disputar hasta cuatro encuentros y que surge como el marco ideal para el evento, habiéndose descartado de forma definitiva la gira por China que estaba en carpeta.

Eso, además de los cambios de planes, implica menos ingresos para las arcas de la Asociación. Un partido despedida de Lionel serviría para que la gente le muestre su afecto por última vez, pero también tendría un peso económico para compensar la ausencia de ingresos que generó la baja de la gira.