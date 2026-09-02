El sentido posteo de Adam Bareiro tras sus lesiones: cuándo vuelve a jugar

El delantero de Boca que fue operado este martes rompió el silencio este miércoles a través de su cuenta de Instagram.

Desde aquella pirueta ante Huracán que lo obligó a salir del campo de juego de La Bombonera el 9 de mayo del corriente año, Adam Bareiro vive un calvario. Debido a esa jugada sufrió una lesión en uno de los abductores y, luego, una hernia discal , por la cual no podía entrenar y tenía dos caminos: una recuperación larga y lenta o una intervención quirúrgica para intentar volver a alcanzar el mejor rendimiento.

El camino de recuperación natural no fue suficiente y este martes fue sometido a una operación que resultó exitosa y por la cual deberá afrontar un largo período de recuperación para intentar dejar atrás por completo esa dolencia. Debido a ese proceso de lesiones y ausencias en el campo de juego, el jugador lanzó este miércoles por la mañana un posteo explicándole a los hinchas todo su proceso.

"Queridos Bosteros/as . Paso para dar mi versión y opinión de todo lo que me pasó! Vengo luchando hace más de 3 meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas el cual es donde más quiero estar! Primero luché contra una Rotura casi total del tendón del aductor y faltando días para volver apareció una hernia discal que hasta hoy en día no tiene explicación y tampoco las busco más", comenzó escribiendo.

Luego, sumó: "Pelee, sufrí y entrene con muchas molestias por más de 1 mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible y de poder disfrutar el vestir esta camiseta tan linda y representarlos. Lastimosamente no se pudo y fui a la última opción que fue la Cirugía! Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y ustedes, con mucha cabeza con lo que viene y con mucha Fé en los profesionales a cargo de mi Recuperación".

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Por otra parte dejó como mensaje: "La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y de seguir peleando para ganar títulos que sería una alegría inmensa para todos! No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago, que amo y hago con pasión todos los días de mi vida. Hoy más que nunca Resiliente . Por ustedes siempre T+F+V OHANA", terminó en su posteo.

Bareiro fue operado: cuánto tiempo más será baja en Boca

El delantero paraguayo, Adam Bareiro, fue operado con éxito este martes por una hernia de disco lumbar, lesión que lo marginó de las canchas durante varios meses. Así, después de haber intentado evitar la cirugía mediante diversos tratamientos, el atacante de Boca iniciará una larga recuperación que lo deja prácticamente sin chances de volver a jugar antes de 2027.

El cuerpo médico del Xeneize junto con el jugador buscaron otras alternativas para solucionar sus problemas físicos sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. El paraguayo se realizó un bloqueó lumbar, probó con trabajos de rehabilitación, gimnasio y trabajos leves en cancha. Sin embargo, las molestias no desaparecieron por completo. Después de evaluar la evolución y debido a la imposibilidad de avanzar normalmente con las cargas, Bareiro fue operado. Boca pretendía evitar que pase por quirófano ya que esto implicaba estirar la ausencia del atacante.

Los problemas físicos del paraguayo aparecieron el 9 de mayo, ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, el último partido que disputó con la azul y oro. En esa ocasión debió salir en el entretiempo por una lesión muscular en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo. Cuando parecía recuperarse y se preparaba para volver, apareció la hernia de disco lumbar.

Por eso, ante la incertidumbre que genera el físico de Bareiro, Boca decidió incorporar a Enner Valencia, para que compita en el puesto con Miguel Merentiel y Milton Giménez.