Finalmente, Bareiro fue operado: cuánto tiempo más será baja en Boca.

Tras intentar esquivarle a la intervención quirúrgica, al delantero paraguayo no le quedó otra que pasar por el quirófano.

El delantero paraguayo, Adam Bareiro , fue operado con éxito este martes por una hernia de disco lumbar, lesión que lo marginó de las canchas durante varios meses. Así, después de haber intentado evitar la cirugía mediante diversos tratamientos, el atacante de Boca iniciará una larga recuperación que lo deja prácticamente sin chances de volver a jugar antes de 2027.

El cuerpo médico del Xeneize junto con el jugador buscaron otras alternativas para solucionar sus problemas físicos sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. El paraguayo se realizó un bloqueó lumbar, probó con trabajos de rehabilitación, gimnasio y trabajos leves en cancha. Sin embargo, las molestias no desaparecieron por completo. Después de evaluar la evolución y debido a la imposibilidad de avanzar normalmente con las cargas, Bareiro fue operado. Boca pretendía evitar que pase por quirófano ya que esto implicaba estirar la ausencia del atacante.

Los problemas físicos del paraguayo aparecieron el 9 de mayo, ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, el último partido que disputó con la azul y oro. En esa ocasión debió salir en el entretiempo por una lesión muscular en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo. Cuando parecía recuperarse y se preparaba para volver, apareció la hernia de disco lumbar.

Por eso, ante la incertidumbre que genera el físico de Bareiro, Boca decidió incorporar a Enner Valencia, para que compita en el puesto con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Se lesionó otra figura de Boca y no jugará frente a Vélez

Boca recibió otra noticia dura para el armado de su equipo: un titular y figura en el plantel de Rodolfo Arruabarrena sufrió una lesión que lo marginará del duelo frente a Vélez por la Copa Argentina. Otro dolor de cabeza para el elenco de La Ribera que aún está lamentando la fractura por la que tuvo que ser operado Tomás Aranda.

El jugador no apareció en la lista de convocados para el partido que tendrá lugar este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes y es una baja importante para el DT. Sin embargo, por ahora, no se conocieron detalles de la lesión.

Milton Delgado, uno de los mejores aliados de Leandro Paredes en el mediocampo del Xeneize, sufrió una lesión muscular que lo alejará de las canchas al menos por este duelo ante el Fortín. En las próximas horas se someterá a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y ver si, solo se perderá el próximo partido, o también quedará afuera del duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

No es algo habitual en el jugador debido a que se trata de su primera lesión desde que está en el primer equipo del club de La Ribera. De esta manera, el aliado de Paredes sería Camilo Rey Domenech.

La lista de concentrados de Boca