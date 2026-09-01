Baja durísima: se lesionó otra figura de Boca y no jugará frente a Vélez

El xeneize sufrió otro dolor de cabeza con la lesión de un importante jugador en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Boca recibió otra noticia dura para el armado de su equipo: un titular y figura en el plantel de Rodolfo Arruabarrena sufrió una lesión que lo marginará del duelo frente a Vélez por la Copa Argentina . Otro dolor de cabeza para el elenco de La Ribera que aún está lamentando la fractura por la que tuvo que ser operado Tomás Aranda .

El jugador no apareció en la lista de convocados para el partido que tendrá lugar este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes y es una baja importante para el DT . Sin embargo, por ahora, no se conocieron detalles de la lesión.

Milton Delgado , uno de los mejores aliados de Leandro Paredes en el mediocampo del xeneize , sufrió una lesión muscular que lo alejará de las canchas al menos por este duelo ante el Fortín . En las próximas horas se someterá a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y ver si, solo se perderá el próximo partido, o también quedará afuera del duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza .

No es algo habitual en el jugador debido a que se trata de su primera lesión desde que está en el primer equipo del club de La Ribera. De esta manera, el aliado de Paredes sería Camilo Rey Domenech.

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.

Tras la lesión de Aranda, Boca haría un intento por Lo Celso

En el cierre del mercado de pases, Boca vuelve a mirar hacia Europa y pone la lupa sobre un futbolista de enorme jerarquía. El nombre que aparece en escena es el de Giovani Lo Celso, mediocampista de la Selección Argentina, por quien el Xeneize tendría un fuerte interés pensando tanto en las próximas horas como en el mercado de enero.

La información fue revelada por el periodista Tati Civiello durante Superfútbol, por TyC Sports, quien aseguró que el club tiene al volante entre sus grandes objetivos: “Boca tiene un sueño y el sueño que tiene, ya sea para ahora o para enero, es que Giovani Lo Celso se ponga la camiseta de Boca”.

El interés por el futbolista del Betis no habría surgido recientemente. Según explicó Civiello, la dirigencia viene siguiendo al jugador desde hace tiempo y la posibilidad tomó mayor fuerza durante el período previo al Mundial.

"Lo Celso":

Porque informan que Boca pretende incorporarlo pic.twitter.com/JcfnYD053N — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 1, 2026

La situación, de todos modos, dependería principalmente de la decisión del propio futbolista. Lo Celso habría esperado hasta los últimos días de la ventana de transferencias para analizar las alternativas que podían presentarse, aunque su intención actual sería continuar en Betis. Una propuesta concreta podría modificar ese panorama.

El pedido de Boca por las lesiones

Mientras analiza la posibilidad de incorporar a Lo Celso, Boca también avanzará con un pedido para extender el mercado de pases debido a las lesiones sufridas por Tomás Aranda y Adam Bareiro.

La baja de Aranda representa un problema importante para el Xeneize, ya que el futbolista quedó fuera de competencia durante lo que resta de 2026. Ante este escenario, la institución buscará aprovechar la posibilidad que le otorgaría la extensión solicitada.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental con el caso Lo Celso: el mercado europeo finaliza este martes, por lo que una eventual negociación por el mediocampista argentino tendría que concretarse dentro de los plazos correspondientes a la ventana internacional.

De esta manera, el nombre de Lo Celso vuelve a instalarse con fuerza en el mundo Boca. El volante, señalado como uno de los grandes deseos de la dirigencia, podría transformarse en una alternativa concreta para enero, especialmente si finalmente no aparece en estas horas una propuesta que lo saque del Betis.

Por ahora, el Xeneize mantiene la expectativa mientras define los pasos a seguir y aguarda novedades sobre el futuro del mediocampista. El sueño de ver a Lo Celso vestido de azul y oro sigue vigente, aunque el reloj del mercado europeo corre en contra.