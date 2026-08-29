La fuerte denuncia de una influencer al hermano de Juan Román Riquelme

A pesar de la agónica victoria de Boca frente a Lanús, las redes sociales se cargaron de polémica tras las declaraciones de Valentina Salcedo.

La influencer Valentina Salcedo denunció haber sufrido una violenta agresión en las inmediaciones de La Bombonera antes del partido que Boca disputó ante Lanús y acusó a personas vinculadas con Cristian “Chanchi” Riquelme , hermano del presidente del club, Juan Román Riquelme , de haber organizado el ataque. Según su relato, fue interceptada por cuatro mujeres, recibió golpes en el rostro y patadas mientras estaba en el piso y una de las agresoras llevaba un arma blanca.

Salcedo realizó la denuncia pública mediante diferentes historias en su cuenta de Instagram y señaló directamente a Ezequiel Benvenutto , a quien identificó como una persona cercana a Cristian Riquelme . “Hoy la mano derecha del Chanchi Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara”, aseguró.

La joven describió que recibió una piña en el rostro, fue tomada de los cabellos y posteriormente golpeada mientras se encontraba en el suelo. “Me pegaron para matarme. Si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada”, expresó Salcedo al relatar lo ocurrido.

Según su versión, se dirigía al estadio junto con dos amigas cuando se produjo el episodio y finalmente decidió no ingresar a La Bombonera. Salcedo sostuvo que posteriormente advirtió la presencia de personas que la esperaban en diferentes sectores de los alrededores del estadio.

La influencer también involucró públicamente a Cristian Riquelme y aseguró que anteriormente había recibido amenazas mediante terceras personas. “No es la primera vez que el Chanchi Riquelme me amenaza por terceros. Es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida”, manifestó.

Salcedo también hizo referencia al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, aunque no lo acusó de haber participado directamente del episodio. “Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto”, publicó en sus redes sociales.

Tras conocerse el relato, el periodista Pablo Carrozza, pareja de Salcedo, informó que los hechos fueron denunciados formalmente y que se presentaron elementos ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido. Además, señaló públicamente a Benvenutto y Cristian Riquelme respecto de cualquier eventual responsabilidad que pueda determinar la Justicia.

Dejo constancia pública de que Ezequiel Benvenutto y Cristian Riquelme deberán responder ante la Justicia por cualquier eventual responsabilidad que pudiera corresponderles respecto de la seguridad e integridad física de Valentina Salcedo, atacada esta noche en La Boca. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 29, 2026

La situación se produjo en la previa del encuentro que Boca le ganó 1-0 a Lanús en La Bombonera por la séptima fecha del Torneo Clausura. Hasta el momento no se conoció una respuesta pública de Cristian Riquelme, Benvenutto ni del club acerca de las acusaciones realizadas por Salcedo.

Leandro Paredes aseguró que se queda en Boca

Leandro Paredes volvió a hablar de su futuro después de la victoria de Boca ante Lanús en La Bombonera y fue contundente al referirse al interés del Milan y de otros clubes europeos. El mediocampista dejó en claro que no piensa moverse del Xeneize y que su regreso al fútbol argentino no fue una decisión de paso.

El volante reconoció que en las últimas semanas hubo sondeos desde el exterior, aunque aseguró que su postura siempre fue la misma. “Fueron varios los equipos que han llamado”, contó Paredes, quien agradeció las gestiones de su entorno y también el interés de las instituciones que preguntaron por su situación.

Sin embargo, el campeón del mundo explicó que incluso él mismo habló con algunos de esos clubes, pero no para avanzar en una negociación, sino para cerrar cualquier posibilidad de salida. “He hablado yo también con varios de esos equipos solamente para agradecer. Teníamos claro lo que quería, teníamos claro lo que quiero para el futuro: estoy en el lugar que amo, el lugar que quería estar”, expresó.