Gonzalo Bonadeo en Neuquén: "Veo ganas de hacer cosas"

El periodista participó de la Expo Deportes 2026, destacó el impulso local y habló del presente de los atletas argentinos.

Gonzalo Bonadeo llegó a Neuquén para participar de la primera Expo Deportes 2026 , el evento organizado por el Gobierno provincial en la Ciudad Deportiva para reconocer a deportistas, entrenadores, formadores e instituciones. En el marco de una jornada pensada como homenaje al deporte neuquino de ayer y de hoy, el periodista habló mano a mano con LM Neuquén.

La presencia de Bonadeo generó una reacción inmediata entre la gente. Desde su llegada a la provincia, y también durante su paso por la Expo, muchos se acercaron para saludarlo, pedirle fotos o agradecerle por años de coberturas. La escena dejó en claro el lugar que ocupa como uno de los grandes referentes de la comunicación deportiva argentina.

“Para empezar yo soy contribuyente, estamos construyendo algo de familia en Valle Escondido, en San Martín”, contó Bonadeo sobre su vínculo con la Patagonia . Aunque aclaró que a Neuquén capital había venido pocas veces y por poco tiempo, destacó lo que encontró en esta visita.

Maria Isabel Sanchez

“Más allá de lo obvio, que es desarrollo por el tema del gas y del petróleo y demás, lo que veo es que hay ganas de hacer cosas”, sostuvo. En esa línea, valoró especialmente la mirada de la Expo Deportes y los proyectos que buscan unir la actividad deportiva con la formación.

Bonadeo participó del conversatorio “Clubes Sociales: el milagro argentino”, junto a deportistas neuquinos, dentro de una agenda que incluyó charlas, exhibiciones y reconocimientos. Para el periodista, ese punto es central: “Recién hablaban de este proyecto de integración entre deporte y educación, que es algo fundamental, emprendimientos como este de la Expo”.

Gonzalo Bonadeo habló de la Copa Davis y el futuro del deporte argentino

También se refirió a la Copa Davis que tendrá a Neuquén como sede en el Ruca Che. “La Davis va a estar buenísimo, acá en el Ruca Che”, señaló, aunque aclaró que no podrá estar presente porque le tocará transmitir desde Rosario en el marco de los Juegos Odesur.

El tramo más fuerte de la charla llegó cuando analizó el presente del deporte argentino. Bonadeo remarcó que el país sigue produciendo atletas de nivel, pero advirtió que el camino podría ser menos difícil si existiera una estructura más sólida de acompañamiento. “Podría haber más, podría estar más cuidado, podría ser menos difícil hacer todo”, expresó.

Maria Isabel Sanchez

Luego dejó una definición contundente sobre el esfuerzo de los deportistas. “Se suele decir: igual logramos cosas. Bueno, imaginate lo que lograríamos si hiciéramos las cosas bien”, afirmó.

El periodista también fue crítico con la distribución de recursos. “Puede no haber plata, bien, que no haya plata de verdad. Pero hay plata para algunas cosas y para otras no. Hay plata para dirigentes y no para deportistas, hay plata para un funcionario y no para un campeón olímpico. Entonces ahí es la bronca”, sostuvo.

La opinión de Bonadeo sobre las redes sociales

Sobre el impacto de las redes sociales, Bonadeo reconoció que pueden ayudar mucho a visibilizar a los atletas, sobre todo a los que vienen de disciplinas menos populares. Sin embargo, también marcó sus riesgos: “Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre manejar la red y no que la red te maneje a vos”.

Maria Isabel Sanchez

Para Bonadeo, esa exposición puede ser especialmente compleja cuando un deportista crece rápido y empieza a recibir una atención que antes no tenía. “Un deportista que viene de un deporte menor, poco popular, crece, logra cosas, se expone, se expande en las redes y cuando le toca una mala se pone bien en bajón. Entonces esto es difícil, hay que saber manejarlo”, cerró.