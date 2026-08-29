¡Campeonas!: Las Leonas ganaron por penales y se consagraron en el Mundial de hockey

Otra coronación de gloria para la Argentina: la selección femenina de hockey se impuso ante Países Bajos en la final.

Las Leonas volvieron a tocar la gloria. Después de igualar 1-1 ante Países Bajos en una final durísima en Amstelveen, la Selección Argentina se impuso 3-1 en los penales y conquistó el Mundial de hockey 2026 . El equipo de Fernando Ferrara resistió ante el campeón de las últimas tres ediciones, lo empató en el último cuarto con Majo Granatto y luego se quedó con una definición histórica para sumar la tercera estrella.

El seleccionado argentino consiguió así su tercer título mundial , después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010 . La victoria tuvo un valor enorme no solo por el escenario, sino también por el rival: Países Bajos llegaba como ganador de los últimos tres Mundiales y como máximo campeón histórico de la competencia, con nueve títulos.

Con esta consagración, Argentina también pasó a ocupar un lugar todavía más grande en la historia del Mundial femenino de hockey: quedó como la segunda selección con más títulos mundiales , con tres coronas, solo por detrás de Países Bajos . Las Leonas superaron así una línea simbólica y confirmaron su peso como una de las potencias más importantes de la disciplina.

Una final sufrida, una reacción enorme y una definición perfecta

El partido tuvo un desarrollo muy exigente desde el comienzo. Países Bajos intentó imponer condiciones con la posesión y movió la bocha a lo ancho de la cancha para encontrar espacios, mientras que Argentina esperó, presionó en los momentos justos y buscó salir rápido. En el primer cuarto, Cristina Cosentino apareció con una intervención importante ante Pien Dicke para mantener el 0-0.

En el segundo período, Las Leonas lograron jugar más tiempo en campo rival, pero quedaron golpeadas por una acción de córner corto. Después de una tarjeta verde para María José Granatto, las neerlandesas aprovecharon su primera gran chance fija y Yibbi Jansen convirtió el 1-0 antes del descanso.

A partir de ahí, el equipo argentino tuvo que jugar contra el resultado y contra la presión de enfrentar al local. En el tercer cuarto, las dirigidas por Ferrara fueron superiores y generaron varios córners cortos, aunque no lograron convertir. Una mala parada frustró una de las primeras chances y luego Anne Veenendaal le tapó un remate a Agustina Gorzelany, una de las principales armas albicelestes en esa vía.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!



Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella.



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El último cuarto fue de máxima tensión. Países Bajos estuvo cerca del segundo en su tercer córner corto, pero Argentina resistió y siguió empujando. Veenendaal volvió a aparecer ante Gorzelany, pero Las Leonas no dejaron de insistir. En el séptimo corto argentino, Majo Granatto consiguió la igualdad y llevó la final a una definición dramática.

En los penales australianos, Argentina fue mucho más sólida. Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo convirtieron para Las Leonas, mientras que Zoe Díaz falló su intento. Del lado neerlandés solo anotó Veen; Sanders, Albers y Moes no pudieron convertir.

La consagración confirma una nueva generación dorada para el hockey femenino argentino. Las Leonas llegaron invictas a la final, sostuvieron el golpe ante el campeón dominante de los últimos años y se quedaron con una definición inolvidable en territorio neerlandés.

Con este título, Argentina se afirma como la segunda selección más ganadora de la historia de los Mundiales femeninos, con tres coronas, solo por detrás de Países Bajos. Una victoria con peso histórico, porque repite las gestas de 2002 y 2010, pero también porque llegó ante el rival más poderoso y en su propia casa.