Escándalo en el Mundial de hockey por un polémico gol anulado: "Nos han robado"

Bélgica había convertido en las semifinales ante Países Bajos, pero la jueza anuló el tanto y las neerlandesas fueron las beneficiadas.

Países Bajos venció 1-0 a Bélgica en la primera semifinal del Mundial de hockey femenino 2026 y se clasificó a la final, donde enfrentará a Las Leonas . Sin embargo, el partido terminó envuelto en una fuerte polémica por un gol belga anulado a falta de cuatro minutos. La jugada se produjo cuando el conjunto neerlandés jugaba con una futbolista menos por una tarjeta amarilla. Lisa Moors recibió por la derecha y asistió a Famke Van Heel, quien definió de revés para marcar el empate que parecía llevar el encuentro al 1-1.

Después del festejo belga, la árbitra australiana Aleisha Neumann recurrió al videoarbitraje para revisar la acción . Tras observar distintas repeticiones, determinó que hubo una obstrucción de Justine Rasir sobre una defensora neerlandesa y decidió invalidar el tanto.

La decisión generó una inmediata reacción de las jugadoras y del banco belga, mientras el público también manifestó su enojo con abucheos. Rasir, una de las protagonistas de la acción, no ocultó su bronca cuando fue consultada por RTL Sports después del encuentro.

Un but refusé à nos Red Panthers qui coûte cher, à 2 minutes de la fin du match ! Selon vous, y avait-il obstruction sur cette phase qui aurait pu permettre aux Panthers d'égaliser ? #RTLsports pic.twitter.com/bWP540e3V8 — RTL sports (@RTLsportsbe) August 27, 2026

“Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro”, manifestó la jugadora, visiblemente molesta por la determinación que dejó a Bélgica al borde de la eliminación. La defensora también consideró que el empate hubiese sido el resultado justo y cuestionó nuevamente la intervención del videoarbitraje. “Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo”, afirmó.

Rasir fue todavía más contundente cuando le remarcaron a Bélgica la falta de eficacia en sus oportunidades y en los córners cortos. “Nuestra ocasión la metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron”, respondió la integrante de las Panteras Rojas.

La bronca del plantel de Bélgica tras el gol anulado

Y completó su descargo con una frase que reflejó el enojo del plantel: “Sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza”. Después intentó poner la mirada en el próximo objetivo, ya que Bélgica todavía tendrá la posibilidad de quedarse con una medalla.

El único gol válido del encuentro lo marcó Frédérique Matla, cuando restaban 13 minutos del segundo cuarto. Con ese tanto, la Naranja sostuvo la ventaja hasta el final y consiguió avanzar nuevamente a una definición mundialista.

Las neerlandesas disputarán la final ante Argentina en Amstelveen, mientras que Bélgica jugará por la medalla de bronce frente a Australia. Países Bajos buscará además conquistar su cuarto Mundial consecutivo y ampliar su impresionante historial, que ya incluye nueve títulos y cuatro subcampeonatos.