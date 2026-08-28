Todo listo: dos de los marginados de River arreglaron su salida del club

Giuliano Galoppo partiría a préstamo al fútbol estadounidense, mientras que Kendry Páez fue repescado por el Chelsea y su nuevo equipo no fue anunciado.

Giuliano Galoppo y Kendry Páez , dos de los futbolistas marginados institucionalmente en River , llegaron a un acuerdo para dejar el club. Ambos continuaban entrenándose en Cantilo pese a no ser tenidos en cuenta, pero finalmente encontraron una salida. Matías Galarza Fonda , por su parte, también avanza para marcharse.

El caso del ex Banfield es el que tiene mayores detalles conocidos. El mediocampista aceptó la propuesta de Atlanta United para jugar a préstamo durante diez meses, hasta junio de 2027. La operación contempla una opción de compra que se transformará en obligación si cumple determinados objetivos.

En ese caso, el conjunto estadounidense deberá desembolsar seis millones de dólares por el futbolista. El pase del mediocampista que fue pedido por Marcelo Gallardo pertenece en partes iguales al elenco de Núñez y San Pablo, por lo que ambos clubes serán beneficiados si finalmente se ejecuta la compra.

Giuliano Galoppo refuerza #ATLUTD El mediocentro dio el de manera verbal y se cruzan contratos para oficializar la salida. #River lo cede por 10 meses con opción de compra de US$6M. El equipo tiene el 50%, #SaoPaulo la otra mitad. pic.twitter.com/JsXq2P2AWc

El acuerdo entre las instituciones ya está cerrado y el volante surgido del Taladro dio el visto bueno después de recibir un ultimátum de la dirigencia millonaria. De esta manera, viajará a Norteamérica y volverá a compartir plantel con Paulo Díaz, otro de los jugadores que había sido apartado.

Galoppo no juega desde el 20 de mayo, cuando River empató 1-1 ante Red Bull Bragantino en el Monumental por la Copa Sudamericana. Su último gol con la camiseta del cuadro que por aquel entonces dirigía el Chacho Coudet había sido frente a Aldosivi, en una etapa que terminó marcada por su pérdida de protagonismo.

La situación de Kendry Páez es diferente porque el ecuatoriano no pertenece al Millonario. Chelsea, dueño de su pase, decidió interrumpir anticipadamente el préstamo y ya le encontró otro destino para que continúe su carrera. El nuevo club todavía no fue informado.

{EXCLUSIVO} Kendry Páez SE VA de #River



#Chelsea le comunicó que es repescado



Este fin de semana viaja a para sumarse al club que le busca un nuevo destino. pic.twitter.com/agDUYFYAVi — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 28, 2026

El mediapunta había llegado a Núñez con una cesión que podía extenderse hasta mediados de 2027, pero su paso por el Millonario quedó muy lejos de las expectativas. Su último partido fue el 24 de mayo, cuando ingresó durante los minutos finales de la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

La joya disputó apenas 14 encuentros con el conjunto porteño y marcó un gol, además de aportar una asistencia. En las últimas horas también había quedado envuelto en una polémica por una publicación en redes sociales tras la eliminación ante Independiente Santa Fe, aunque posteriormente desmintió haber realizado aquel posteo.

Cuál es el caso de Matías Galarza Fonda

El tercer futbolista que podría dejar River es Matías Galarza Fonda. El paraguayo, que tuvo un destacado Mundial con la nación guaraní, está muy cerca de continuar su carrera en Olimpia, pese a que había despertado interés de clubes de Europa y Norteamérica.

La operación sería a préstamo por 18 meses y contemplaría una obligación de compra para el conjunto paraguayo si el jugador cumple determinados objetivos. Galarza Fonda ya había estado cedido durante el primer semestre del año en Atlanta United y ahora podría regresar a su país.