Cuántos millones recibirá River por la llegada de Exequiel Palacios al Ipswich Town de la Premier League.

Ipswich Town , una de las caras nuevas de la recién comenzada temporada de Premier League , realiza un intenso mercado de pases con el objetivo de establecerse en la categoría y este jueves anunció la contratación de un mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina: Exequiel Palacios .

Tras la compra del paraguayo Julio Enciso en 30 millones de euros, el conjunto inglés reflotó las negociaciones con Bayer Leverkusen y se hizo de la ficha del Tucu. Los alemanes habían rechazado un primer ofrecimiento por 15 millones de euros y, luego de varias conversaciones entre las instituciones, los ingleses mejoraron considerablemente la propuesta: 25 millones más otro 2,5 sujetos a objetivos.

La operación repercute de forma directa en River , que recibirá 1,3 millones de euros: 800 mil en concepto de mecanismo de solidaridad por la formación del futbolista y otros 500 mil a raíz de la plusvalía acordada cuando vendió a Palacios al fútbol alemán.

En Bayer Leverkusen el campeón del mundo disputó 185 partidos, convirtió 15 goles y ganó tres títulos en 2024 como una pieza clave del entonces equipo de Xabi Alonso. Por su parte, el Ipswich Town debutó con triunfo el pasado fin de semana en la Premier League. Por la primera fecha de la temporada 2026-2027, The Tractor Boys derrotaron al Sunderland por 2 a 1.

Dibu Martínez jugará en uno de los grandes de la Premier League

Emiliano Martínez se encamina hacia una nueva etapa en su carrera: llegó a un acuerdo verbal con el Chelsea para sumarse al club londinense. El arquero ya había expresado en varias ocasiones su intención de abandonar el Aston Villa y buscar nuevos horizontes. Según diferentes fuentes periodísticas, la firma del contrato se produciría este viernes.

La chance de que Dibu vista la camiseta azul cobró fuerza luego de una serie de movimientos clave en Villa Park. El técnico Unai Emery decidió reforzar la portería con nuevas alternativas: sumó a Zion Suzuki, el guardameta japonés que se destacó en el último Mundial, y le dio rodaje a Marco Bizot en el estreno liguero ante Brighton. Martínez ni siquiera estuvo convocado en la caída por 4 a 0 en el primer compromiso de la Premier League.

El periodista Matt Law, del Daily Telegraph, dio a conocer los avances en sus redes: “El Chelsea cerró un arreglo por 10 millones de dólares para hacerse con los servicios de Emi Martínez. El pase será definitivo y el arquero se mudará a Stamford Bridge”. De este modo, el futuro del argentino queda ligado al conjunto londinense, donde ya militan sus compatriotas Enzo Fernández, Valentín Barco y Aarón Anselmino. Sin embargo, Enzo estaría cerca de emigrar al Manchester City.

El Chelsea arrancó la temporada con Robert Sánchez como titular en el triunfo por 3-2 ante Fulham, pero el español recibió críticas de la prensa inglesa por su actuación en los dos goles encajados, a pesar de que el equipo de Xabi Alonso se llevó los tres puntos. En ese contexto, sumar un arquero con trayectoria internacional y títulos se volvió una prioridad para la directiva. Dibu, de 33 años, fue pieza clave en la selección argentina campeona del mundo y su perfil encaja con la idea del club, que atraviesa una etapa de reestructuración y busca estabilidad en un puesto que tuvo varias modificaciones en los últimos años.