Festejaba la eliminación de River y mientras cantaba cayó desde un segundo piso

Un familiar contó que el joven de 19 años subió a lo más alto de la casa y cuando estaba cantando, perdió el equilibrio. Quedó internado.

Un joven de 19 años sufrió fracturas en la cabeza y en la cadera tras caer desde el segundo piso de una casa del barrio René Favaloro, en Comodoro Rivadavia y está internado en el Hospital Regional, luego de una derivación por la gravedad de las lesiones que le causó el porrazo .

El episodio ocurrió apenas unos minutos después de la finalización del partido entre River y Santa Fe disputado en la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 en el Estadio Monumental.

En la vuelta de los octavos de la final de la Copa Sudamericana, la hinchada riverplatense sumó una nueva frustración con una eliminación por penales que marcó, también, el fin del ciclo de Eduardo Coudet como director técnico del Millonario.

Pero el cierre de esa extensa definición desde los 12 pasos, con 11 disparos de cada equipo y una importante cantidad de yerros en ambos lados, en un lugar ubicado a más de 1.700 kilómetros de Núñez generó una reacción totalmente contraria: absoluto fervor.

Sólo que el gran momento para ese hincha patagónico imprevistamente se transformó en un accidente que no tuvo nada de feliz.

Cómo fue el accidente en Chubut

Según pudo reconstruir la Policía a partir del testimonio de una familiar, el joven se encontraba en una vivienda ubicada en la calle Tito Stelmaštuk al 2300.

Luego de que el arquero Santiago Beltrán erró su penal y Santa Fe cerró la serie 8 a 7 marcano su último tanto, el chico salió disparado hasta el segundo piso del inmueble para desatar su alegría.

La policía de Chubut recibió el aviso de que un joven se había caído desde lo alto de su casa después de la medianoche, luego de que River fue eliminado de la Sudamericana.

En eso estaba, gritando cánticos relacionados con el resultado del partido, cuando sucedió lo inesperado.

Según el testimonio que tomó la policía, en ese momento perdió el equilibrio y cayó desde el segundo piso hasta el suelo.

El violento golpe le provocó importantes lesiones, por lo que allegados lo trasladaron para que le dieran atención médica lo antes posible.

La intervención de la policía

La dependencia policial fue alertada alrededor de las 00:10, cuando recibió el aviso de que un joven que había sufrido una caída de altura y estaba siendo trasladado en un vehículo particular por la Ruta 3, a la altura del kilómetro 14.

Eran familiares los que se habían encargado de ese primer traslado para que recibiera asistencia.

En un primer momento, el joven fue llevado hasta el Hospital Alvear, donde quedó bajo observación de los médicos, mientras la Policía tomaba intervención para establecer las circunstancias del hecho.

Por qué fue derivado a otro hospital

Los profesionales de ese primer centro de salud dispusieron la realización de una tomografía para determinar el alcance de las lesiones sufridas como consecuencia de la caída.

El cuadro no era sencillo y hubo preocupación entre los familiares, que se quedaron acompañando al joven en esas primeras horas de la madrugada.

Tras una tomografía que mostró fracturas en el cráneo, el joven fue derivado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Eran cerca de las 6:55 de la mañana, ya, cuando una de las personas que estaban junto al hincha accidentado volvió a comunicarse con la dependencia policial para informar sobre la evolución del joven y los resultados de los estudios realizados en el Hospital Alvear.

De acuerdo con esa información, la tomografía determinó que el joven presentaba fracturas en la cabeza y en la zona de la cadera, por lo que los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El joven quedó a disposición de los especialistas de ese centro asistencial de mayor complejidad, donde iba a ser evaluado por un traumatólogo para determinar el tratamiento y los pasos a seguir de acuerdo con la gravedad de las lesiones.