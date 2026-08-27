El entrenador mantuvo conversaciones con los principales dirigentes luego de que el Millo fuera eliminado en octavos.

El Chacho Coudet se va de River tras la eliminación de la Sudamericana

La continuidad de Eduardo Coudet como entrenador de River llegó al punto más crítico después de la caída del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe . La eliminación por penales ante el conjunto colombiano profundizó el malestar de los hinchas, que se hicieron sentir en los alrededores del Monumental con severas críticas hacia la dirigencia y el pedido explícito de que Ramón Díaz regrese al banco riverplatense.

Mientras los incidentes ocurrían en los accesos del estadio, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo mantuvo una reunión a puertas cerradas con el técnico en los vestuarios una vez finalizado el partido. El encuentro se extendió hasta altas horas de la madrugada del jueves, pero no se tomó ninguna determinación definitiva acerca del futuro del DT.

Se espera que este jueves por la tarde, alrededor de las 15 horas, en conferencia de prensa se anuncie la salida del técnico millonario. Los futbolistas están citados para las 15:30 en el River Camp , donde Coudet se despediría del grupo.

Malos números

El registro del ciclo de Coudet al frente del Millonario muestra 14 victorias, 4 empates y 9 caídas, con hitos negativos como la temprana eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi, la irregular campaña en el torneo local y un panorama cada vez más complejo para clasificar a competencias internacionales en 2027.

La derrota en la final del Apertura ante Belgrano, también hizo lo suyo. El equipo estuvo a cinco minutos de ser campeón, después de llegar a los tumbos al partido decisivo.

En el receso, la directiva separó a 15 jugadores profesionales por bajo rendimiento, una decisión de la cual Coudet reconoció no haber participado y que generó muchas críticas y problemas para la institución. Su autoridad se vio notablemente dañada.

El futbolista de River que se pierde la revancha ante Independiente Santa Fe.

A pesar del fuerte desembolso económico realizado en el último mercado de pases, que incluyó nombres de peso como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, el rendimiento futbolístico nunca terminó de despegar.

Fueron casi 70 millones de dólares invertidos en jugadores, sin contar los altísimos salarios que varios de ellos perciben.

En este contexto, los directivos ya analizan variantes para intentar recomponer el rumbo deportivo, mientras permanecen a la espera de una definición por parte del cuerpo técnico.

Datos que pintan el ciclo de Chacho Coudet en River

-82 años pasaron desde la última vez que un DT de River había perdido tres series eliminatorias consecutivas (sin contar torneos de partidos único) como le pasó a Coudet en este 2026. Fue Renato Cesarini entre 1943 y 1944.

-17 años hacía que River no ganaba sólo 1 de los primeros 9 partidos del semestre. La última vez había sido entre la Sudamericana y el Apertura 2009.

-15 series eliminatorias ganadas seguidas llevaba River, después de haber empatado o ganado en la ida como visitante. No quedaba eliminado en ese contexto desde el 2013, ante Lanús