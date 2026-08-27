Los picantes posteos de Matías Galarza Fonda y Kendry Páez tras la eliminación del River de Coudet

Dos de los jugadores borrados en la era Coudet estallaron en las redes sociales con posteos sugerentes. Qué publicaron.

Tanto Matías Galarza Fonda y Kendry Páez fueron dos de los 15 jugadores que fueron apartados de un principio del plantel millonario, en una decisión que no les cayó bien. Minutos posteriores a la eliminación que provocó la salida de Eduardo Coudet del club, ambos jugadores se expresaron en las redes sociales con fuertes mensajes que dieron que hablar.

En su cuenta personal de Instagram, el joven ecuatoriano Páez , que disputó tan solo 14 encuentros con el equipo, subió una historia con el fondo completamente negro y un emoji sugerente, que mostraba un rostro asombrado y con dientes apretados.

Por otra parte, Galarza Fonda también jugó al fleje. Después de que se concrete la derrota en la tanda de penales, el mediocampista que brilló con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 compartió imágenes suyas convirtiendo su penal en la tanda frente a Alemania, donde los charrúas se impusieron a pesar de tener en frente al histórico Manuel Neuer.

"Todo vuelve": Centurión fulminó a Coudet tras la eliminación de River

Ricardo Centurión se metió en la eliminación de River ante Independiente Santa Fe y apuntó contra Eduardo Coudet. El exjugador de Boca y Racing, que fue dirigido por el Chacho en la Academia, publicó una historia después de la caída del Millonario por penales y dejó una frase fuerte: “TODO VUELVE. Cuánto tiempo esperando esto”.

El mensaje no mencionó directamente al entrenador, pero el contexto fue claro. Centurión y Coudet arrastran una vieja historia desde su paso por Racing, donde tuvieron un conflicto que terminó marcando la salida del futbolista del club. Por eso, la publicación apareció como una reacción personal al golpe deportivo que sufrió el técnico en el Monumental.

Meses atrás, Ricky había hablado de aquella pelea en una entrevista con TyC Sports y reconoció que fue uno de los episodios más difíciles de su carrera. “No sé si entiendo ese momento exacto en el que sucedió eso, nunca lo voy a entender... Lo mismo fue con el Mundial, cosas que hay que también hay que hacerse cargo del otro lado que fueron un empujoncito para que yo también detonara en mi vida”, expresó.

En esa misma charla, Centurión también aseguró que no quería cargar culpas sobre otros, aunque dejó una reflexión sobre cómo se sintió en aquel momento. “Hay que ayudar a la persona, no marginarla. Uno va pasando problemas personales en la vida y cada casa es un mundo, yo la venía pasando muy mal en ese momento y el fútbol era todo”, sostuvo.

Lo llamativo es que, en esa entrevista, el propio jugador había dejado una frase conciliadora sobre el Chacho. “Creo que yo mañana si me lo cruzo al Chacho soy el primero en ir a saludarlo, perdonar también le hace bien a uno mismo”, había dicho. Sin embargo, tras la eliminación del equipo de Núñez, su historia en redes volvió a encender una interna que parecía haber quedado en el pasado.

Así fue la eliminación de River ante Independiente Santa Fe

River no puede salir del mal momento que atraviesa, en un partido en el que desperdició una gran cantidad de situaciones de gol y luego tuvo una tanda de penales traumática, y quedó eliminado en manos de Independiente Santa Fe en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, al caer por 8-7 en la tanda de penales luego de igualar 1-1 en la vuelta y 0-0 en la ida.

En un encuentro disputado en el estadio Monumental, el primer gol de la noche fue convertido por el delantero Sebastián Driussi, en cinco minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Franco Fagúndez marcó de penal en 35 del complemento.

Ya en la tanda de penales, para el local marcaron los volantes Thiago Almada y Ángel Correa, el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Joaquín Freitas y Fausto Vera, el lateral Marcos Acuña y el volante Juan Cruz Meza.

Por otro lado, el arquero Weimar Asprilla detuvo el tiro del defensor Facundo González y tanto el delantero Rafael Santos Borré como el central Lucas Martínez Quarta y el arquero Santiago Beltrán erraron sus remates.

En el conjunto colombiano marcaron los volantes Maximiliano Lovera y Dani Torres, el defensor Luis Palacios, el atacante Franco Fagúndez, los marcadores Iván Scarpeta, Helibelton Palacios y Christian Mafla, además de Asprilla, mientras que no marcaron el central Emmanuel Olivera, el volante Jhojan Torres, el defensor Jeison Angulo.

Así, Independiente Santa Fe se convierte en el último clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Sudamericana, instancia en la que lo espera Vasco Da Gama de Brasil.