Qué técnicos suenan para reemplazar a Coudet en River

sLa salida del Chacho se concretará esta tarde en conferencia de prensa y hay mucha incertidumbre.

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó de acelerar un proceso que ya estaba en marcha. Con la salida de Chacho Coudet confirmada , la dirigencia del Millonario deberá definir rápidamente quién será el encargado de tomar las riendas de un equipo que necesita cambiar el rumbo.

Por ahora, no existe un candidato que corra con ventaja, pero si hay matices entre ellos . En Núñez ya comenzaron a analizar distintas alternativas y, mientras se define el nuevo proyecto, algunos dicen que tomó fuerza la posibilidad de que Marcelo Escudero asuma como entrenador interino hasta diciembre .

Entre los nombres evaluados aparecen entrenadores con una fuerte relación con la institución, perfiles que coinciden con la idea futbolística que pretende River y otros cuya contratación presenta diferentes dificultades. La búsqueda recién comienza y todavía no hay una decisión tomada.

"Valdanito", uno que ya se postuló

Hernán Crespo es uno de los técnicos que es habitual en la danza de nombres por su identificación con River y por los antecedentes que construyó en los últimos años. Su paso por Defensa y Justicia, donde consiguió la Copa Sudamericana 2020, es uno de sus principales argumentos.

Además de su pasado como futbolista del club, Crespo nunca ocultó que dirigir a River es uno de sus grandes sueños. Sin embargo, su llegada en el corto plazo parece complicada.

El entrenador asumió en Atlas en julio y ya dirigió ocho encuentros, con cinco triunfos y tres derrotas. Su contrato es por dos años y contempla una cláusula de salida a favor de River, aunque recién desde 2027. Para sacarlo antes de tiempo, el Millonario debería desembolsar una cifra cercana a 7 u 8 millones de dólares, una inversión que hoy parece difícil de concretar.

Querido pero muy difícil

Otro apellido que vuelve a aparecer es el de Pablo Aimar. El exmediocampista tiene una situación contractual que también dificulta su llegada, ya que actualmente integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina y es uno de los principales colaboradores de Lionel Scaloni.

Pablo Aimar

Aunque todavía no está confirmada la continuidad de Scaloni, Claudio Tapia pretende que Aimar siga formando parte del proyecto de la Albiceleste.

El Payasito cuenta con una enorme identificación con River y es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas. Su principal interrogante, más allá de su situación con la Selección, pasa por su falta de experiencia como entrenador principal en Primera División.

Gabriel Milito, uno que siempre suena

Gabriel Milito también aparece entre las alternativas que analiza River, tal como ocurrió anteriormente cuando Marcelo Gallardo dejó el club. El entrenador argentino, de 45 años, atraviesa actualmente un compromiso contractual con Chivas, donde tiene vínculo hasta mediados de 2027.

Desde lo futbolístico, su propuesta podría encajar con lo que pretende la dirigencia: un equipo protagonista, intenso y con una clara vocación ofensiva.

Días atrás, cuando fue consultado sobre una eventual posibilidad de dirigir al Millonario, Milito había respondido: “No tengo nada para decir. Ya algo me conocen”. Y agregó: “Tengo un compromiso muy grande con este club y estoy enfocado solamente en eso”.

Por el momento, su contrato con Chivas aparece como el principal impedimento para avanzar.

El de Bragarnik

En un escenario diferente aparece Diego Cocca, quien actualmente se encuentra sin equipo. El entrenador dejó Atlas en julio, luego de que los nuevos dueños de la institución no alcanzaran un acuerdo con él para extender su continuidad.

Su situación contractual lo convierte en uno de los nombres más sencillos de negociar, aunque no parte como una de las principales prioridades de la dirigencia.

Cocca tiene una extensa trayectoria en el fútbol argentino y pasó por equipos importantes, entre ellos Racing, al que dirigió en dos ciclos. También trabajó durante varios años en México.

Además, tiene un vínculo particular con River: debutó como futbolista profesional en el club, por lo que conoce desde adentro el mundo del Millonario.

Por ahora, en Núñez analizan alternativas y la carrera por el nuevo entrenador recién comienza. Mientras tanto, Escudero aparece como la opción para hacerse cargo del equipo de manera interina hasta fin de año.