Sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO | Cómo serán los cruces de la fase liga

La ceremonia se realiza este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. Los 36 equipos conocerán sus ocho rivales de la fase liga .

Este jueves 27 de agosto se realiza el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27 en el Grimaldi Forum de Mónaco. La ceremonia comienza a las 13 horas de Argentina. Los 36 equipos participantes de la fase liga conocerán en ese momento os ocho rivales que deberán enfrentar durante la primera etapa de la competición.

La Champions League mantiene el formato de fase liga con 36 participantes. De ellos, 29 obtuvieron la clasificación directa y los siete restantes saldrán de los playoffs, cuyos partidos de vuelta se disputan los días 25 y 26 de agosto.

Cada equipo disputará ocho encuentros frente a ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los clubes estarán distribuidos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA y cada equipo quedará emparejado con dos rivales de cada bombo, disputando un encuentro en casa y otro fuera.

Los ocho mejores equipos al término de la fase liga clasificarán directamente a los octavos de final. Del noveno al 24° puesto disputarán una eliminatoria de playoffs para acceder a esa misma ronda. Los equipos que terminen del 25° al 36° quedarán eliminados de toda competición europea.

Entre los equipos que participarán en la Champions League 2026/27 se encuentran el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Bayern Múnich, el PSG y el resto de los grandes del fútbol europeo. El sorteo de este jueves definirá un cuadro que promete cruzar a los mejores clubes del continente desde la primera fase del torneo.

Champions League

Los cuatro bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Los 36 equipos están distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos cada uno según su coeficiente UEFA:

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Betis y PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Nápoles, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Lille, Villarreal, Bodo/Glimt, Fenerbahçe y AEK Atenas.

Nápoles, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Lille, Villarreal, Bodo/Glimt, Fenerbahçe y AEK Atenas. Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking y Sabah FK.

Cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno como local y otro como visitante. No podrá cruzarse con equipos de su misma federación y podrá medirse con un máximo de dos clubes de un mismo país.

La final de la Champions League 2026/27 se disputará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.