La historia del club que jugará la Champions League con menos de 10 años de antigüedad.

Sabah FK de Azerbaiyán jugará la próxima edición de la UEFA Champions League y por estas horas, este club se convirtió en la sensación del fútbol europeo. Es que esta institución pasó de no existir hace una década, pasando por su meteórico crecimiento que coronó a mitad de año con el hito de ser campeón de su país, a conseguir este martes su boleto para disputar la competición más importante a nivel clubes al vencer en la última etapa clasificatoria al Hapoel Beer Sheva de Israel.

El club fue creado en la ciudad de Bakú, pero con sede en Masazir, el 8 de septiembre de 2017. Su debut fue en la segunda categoría del país en la temporada 2017-18, donde finalizó en el quinto puesto. A raíz de que los clubes que finalizaron entre el primer y el cuarto lugar decidieron no ascender o no tenían licencia, el Sabah FK recibió el permiso para jugar en la máxima división.

Desde su llegada a la Liga Premier de Azerbaiyán, el equipo se armó de forma competitiva para pelear por ingresar a las copas europeas y la consagración histórica llegó en la temporada 2025-26 al coronarse campeón de su país por primera vez. Con este título, cortó con el dominio del Qarabag a nivel local y obtuvo el derecho de participar en las fases Preliminares de la UEFA Champions League 2026/27.

Debutants Sabah in the Champions League #UCL pic.twitter.com/cROayI7BsN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2026

Fundado por el entrepreneur e inversor Yagub Huseynov, quien también se desempeña como presidente del consejo de supervisión del grupo empresarial Bridge Group of Companies, conglomerado de sociedades con sede en Bakú que abarca negocios en construcción, gestión de propiedades, hostelería, agricultura, logística y comercio, el Sabah Futbol Klubu es gestionado de manera institucional a través de una junta directiva y un consejo de supervisión sin estar catalogado bajo un modelo tradicional de un único dueño privado o magnate unipersonal, sino impulsado por patrocinadores vinculados al Bridge Group donde aparecen figuras locales como el director de cine Rauf Khalilov y Rahman Hajiyev, futbolista que se desempeña en otro club del país (Kapaz) y juega en la selección de Azerbaiyán.

Su llegada al cuadro principal de la Champions League

En su debut absoluto en el campo internacional, la campaña del Sabah FK no deja de llamar la atención en toda Europa y ya es catalogada como histórica. Es el único equipo que ha logrado cinco victorias consecutivas en las rondas de clasificación de esta temporada. Primero eliminaron a The New Saints de Gales con victorias 2-0 como local y 2-1 fuera de casa. A la siguiente fase, tacharon al KuPS Kuopio de Finlandia con triunfos 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. En la tercera ronda clasificatoria protagonizaron una remontada épica ante el Aarhus de Dinamarca. Tras caer 2-1 en territorio danés, el Sabah goleó 4-0 en Bakú para sellar su pase a la Ronda de Play-Off.

En la instancia decisiva, su rival fue Hapoel Beer Sheva de Israel. Cayeron por 2-1 en la ida, y este martes -tras ir perdiendo en casa por 2 a 1 a falta de quince minutos- lo dieron vuelta sobre el final y lo ganaron en el tiempo suplementario por 5-2 para conseguir de forma épica llegar a la UEFA Champions League.

Sin figuras en su plantel y dirigidos técnicamente por el lituano Valdas Dambrauskas, el Sabah FK se convirtió en la sensación de su país y fue acompañado por una multitud en su último partido. Entre los principales jugadores se destacan el capitán y cerebro del equipo Aleksey Isayev, el futbolista azerí más cotizado con un valor de 1 millón de dólares; el lateral izquierdo polaco Tymoteusz Puchacz; el centrocampista croata Ivan Lepinjica: el extremo alemán Joy-Lance Mickels, histórico goleador del equipo en el plano continental y el arquero Stas Pokatilov, experimentado internacional con la Selección de Kazajistán.