Su Majestad regresó a la actividad por una noche, con par de juegos de exhibición, con figuras destacas como invitados especiales.

Cómo fue la noche inolvidable de Federer en el US Open, en una histórica jornada para el tenis.

En su regreso al US Open , el suizo Roger Federer recibió un merecido homenaje cuando se convirtió en el gran protagonista de la noche al pisar nuevamente el mítico Arthur Ashe, disputando encuentros en modo exhibición de singles ante Andy Roddick y de dobles, junto a John McEnroe, frente a Andre Agassi y al mencionado Roddick .

Absolutamente nadie querría perderse el esperado retorno de "Su Majestad", de 45 años y retirado en septiembre de 2022, a Nueva York, donde disfrutaría la habitual compañía de sus padres, Robert y Lynette, su esposa Mirka, e hijos, Myla Rose, Charlene Riva, Leo y Lenny, así como de diferentes animadores del circuito actual como el canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), el noruego Casper Ruud (20°), la filipina Alexandra Eala (18ª) y la local Serena Williams (1.217ª).

Sin embargo, el ex número 1 del ranking mundial ATP, puesto que ocuparía durante 310 semanas, 237 consecutivamente, también acapararía la atención de reconocidas figuras de otros ámbitos como la editora Anna Wintour, el actor Homer Gere, el diseñador Wes Gordon, la escritora Amy Griffin, la periodista Gayle King, el compositor Lin-Manuel Miranda, el jugador de hockey americano Joey Daccord y la basquetbolista Jonquel Jones, entre otros.

En el marco de la celebración Federer Icon, el dueño de 103 títulos, 20 de Grand Slam, cinco en US Open, dejaría en claro que, pese a la lógica falta de ritmo, aún mantiene la sensibilidad en su muñeca, regalando puntos de alto calibre con su tradicional revés a una mano para generar la admiración de los fanáticos presentes en Flushing Meadows, no otorgarle ninguna posibilidad al local Roddick, rival al que derrotó en 21 de los 24 duelos entre sí en el Tour, e imponerse por 6-3. Unos minutos más tarde, el doble medallista olímpico uniría fuerzas con el anfitrión McEnroe, de 67, ofreciendo una nueva función de tenis para dominar de principio a fin a Agassi y Roddick, de 56 y 43, respectivamente, por 7-5.

Por qué Stan Wawrinka jugará el US Open por invitación

Sobre la hora, el suizo Stan Wawrinka finalmente recibió un wild card para el US Open 2026. El tenista, de 41 años, disputará el último grand slam de la temporada y último de su carrera.

El dueño de tres títulos de Grand Slam (campeón del US Open en 2016) disfrutará del cuadro principal mediante una invitación. El hecho suena hasta insólito ya que Stan Wawrinka, que se retirará al final de la temporada, incluso había escrito una emotiva carta que compartió a través de sus redes sociales luego de anunciarse su ausencia en el US Open 2026. Pero hay marcha atrás.

En 2016, el helvético ganó el US Open al derrotar a Novak Djokovic en la final, consiguiendo así el tercer Grand Slam de su carrera. A sus 41 años, el suizo ya había recibido invitaciones para los tres primeros torneos de Grand Slam de la temporada.

Al no tener un ranking acorde para ingresar de manera directa al cuadro principal del US Open 2026, Wawrinka dependía de clasificarse mediante la qualy o aspirar a un wild card de la organización. Ya con todas las invitaciones otorgadas estaba prácticamente descartado. Sin embargo, el local Patrick Kypson, de 26 años y 111° de mundo, quien previamente recibió un wild card para el cuadro principal, se retiró por lesión.