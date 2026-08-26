La vuelta de Seba Jeldres a Maronese, una de las "bombas" para el Regional Amateur

El delantero viene de jugar Federal A en Cipo y regresa al Dino, donde supo brillar hace algunos años.

Este fin de semana comenzará la edición 2026 del Regional Amateur , que esta vez irá de septiembre a diciembre y resolverá cuatro ascensos al Federal A . Maronese es uno de los cinco representantes neuquinos y uno de los que sacudió el mercado de pases con varios refuerzos.

El más resonante es Sebastián Jeldres , quien luego de un exitoso periplo por equipos regionales, nacionales y hasta en el exterior, regresa al Dino.

"Tengo un cariño, un aprecio muy grande por el club. Yo me crie y salí del club, fue el club que me dio casi todo para después hacer el recorrido que hice. La decisión era obvia que, si podía jugar un Regional, iba a ser ahí. La verdad que tuve muchas charlas con Hugo Silva (hijo), un gran amigo, él tuvo mucho que ver con este regreso así que feliz de poder volver a un club que para mi significa mucho así que con ganas de estar a disposición. Sobre todo sumar desde donde a uno le toque y lograr los objetivos que el club se propone", contó Jeldres a LMNeuquén.

Sebastián Jeldres, delantero de Deportivo Rincón. Omar Novoa

Independiente de Neuquén, Deportivo Madryn, Comunicaciones de Guatemala, Villa Mitre de Bahía Blanca, Deportivo Rincón y Cipo fueron las camisetas que vistió el atacante desde que se fue hasta que regresó al Dino.

La última vez que el neuquino vistió los colores de Maro fue en la campaña donde llegó a la final del Federal C, en la que cayó por penales ante Argentinos del Norte.

Jeldres estuvo fino en la definición y mandó a guardar las dos que tuvo en la primera parte para sellar el triunfo. Omar Novoa

Las zonas de los neuquinos

San Patricio competirá en el grupo 11 con La Amistad, Unión Alem Progresista y Deportivo Roca.

Los otros neuquinos integrarán la zona 12: Alianza de Cutral Co, Independiente, Maronese y el debutante Río Grande.

El Dino comenzará recibiendo al Rojo y Alianza hará lo propio con Río Grande.