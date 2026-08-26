Laporta habló Julián Álvarez y Atlético de Madrid respondió

El presidente del Barcelona no se guardó nada y tuvo respuesta desde la institución colchonera.

Barcelona apretó el acelerador por su interés de querer fichar a Julián Alvarez con declaraciones impactantes de su presidente Joan Laporta , que volvió a referirse al escándalo a través del sitio oficial de la institución de Cataluña, en un día especial para el delantero debido a que se ausentó a los entrenamientos del Atlético de Madrid por un motivo especial .

En medio de esta aparición pública donde fue contundente, el periodista Germán García Grova, especializado en mercado de pases, confirmó que el entrenador Diego Simeone habría dado el 'ok' para que sea vendido.

"Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho”, comenzó diciendo en un video publicado en las redes sociales oficiales de la institución.

President Joan Laporta speaks on the signing of Julián Alvarez.

Full footage—where he also addresses last Sunday’s incidents in Elche—is now on Barça Play.

https://t.co/RB716w5SIG pic.twitter.com/3r0KZ2OSby — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2026

En su relato, fue claro y contundente: “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”.

Desde el conjunto madrileño decidieron romper el silencio y respondieron con uno de los comunicados más contundentes desde que comenzó el conflicto por el futuro del campeón del mundo.

“El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económicamente y socialmente”, sostuvo el club.

Además, incluso repitió deliberadamente el porcentaje para eliminar cualquier interpretación sobre una posible negociación: “Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Asimismo, desde la institución colchonera denunciaron públicamente que alrededor del delantero se desarrolló “una campaña con muchas mentiras y medias verdades” y remarcaron que, según su postura, “el único que paga por esto es el Atlético”.

La tensión entre las instituciones viene creciendo durante todo el mercado y el Atlético considera que las diferentes presiones alrededor de Álvarez terminaron perjudicando económicamente al club, deteriorando la relación del jugador con los hinchas y generando un conflicto que inicialmente pretendía manejar puertas adentro.

La situación deportiva tampoco ayudó: Julián recibió fuertes silbidos de los hinchas del Atlético durante el empate 2-2 frente a Villarreal y este miércoles se ausentó de la vuelta a los entrenamientos debido a una “indisposición”, según informó oficialmente la institución.

El delantero ya había expresado durante el Mundial su deseo de buscar una transferencia, mientras Barcelona aparece como su destino prioritario y el Atlético pretende mantenerlo, como mínimo, durante la temporada 2026/27.

Crece el calvario de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid: se ausentó al entrenamiento

Julián Alvarez atraviesa, sin dudas, el momento más complejo de su carrera deportiva por la fuerte pelea con el Atlético de Madrid desde que decidió hacer público en medio del Mundial 2026 que deseaba ser traspasado en este mercado de pases. Luego de banderas en su contra que aparecieron en el predio del club, la lluvia de silbidos que apareció en el Wanda Metropolitano frente al Villarreal, la pelea se acrecentó este miércoles por una fuerte decisión que tomó el delantero.

Las señales de una relación rota, no cesan y el clima es cada día más complejo, según respalda cada uno de los gestos de la araña en los entrenamientos y el duelo donde debutó en La Liga. Para mayor problema del jugador, el club no está completamente abierto a una transferencia, tal como quiere el jugador.

Qué pasó con Julián

Llamativamente, el delantero de último paso por el Manchester City no se presentó a entrenar con el equipo en el predio. Según informó el club, su ausencia tendría que ver con una indisposición que lo privó de hacerse presente en el Centro Deportivo Majadahonda.

Más allá de esto, se espera que el jugador esté disponible para el duelo por la tercera fecha del torneo español ante el Sevilla, en condición de visitante. Cabe recordar que en medio de estas dificultades hay un tire y afloje de las partes debido a que quiere irse al Barcelona, club que ofertó 100 millones de euros a pagar en seis cuotas pero el club decidió que lo venderá solo por los 500 milloes de euros.