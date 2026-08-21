Piden que Julián Alvarez se vaya del Atlético Madrid: aparecieron fuertes carteles en el centro de entrenamiento

La tensión escala en el Colchonero por el deseo de Julián de ser traspasado al Barcelona y los hinchas empiezan a perder la paciencia. Qué dicen los carteles.

En las últimas horas la tensión escaló fuerte. En medio del caos, los hinchas del Colchonero se expresaron en las puertas del centro de entrenamiento del club con carteles durísimos en contra de su máxima figura.

Con dureza contra el delantero que se convirtió en un baluarte por lo futbolístico y era ídolo por su rendimiento deportivo ante del escándalo que nació por declaraciones en medio del Mundial 2026, este viernes por la mañana aparecieron fuertes carteles en España, principalmente en la ciudad deportiva que está ubicada en Majadahonda.

Los carteles fueron más que elocuentes. Uno de ellos tenía una sentencia directa: "Julián fuera", lo que sugurió un deseo de que la máxima figura salga. Por otro lado, apareció otro en forma de círculo, con el 19 (número de dorsal del delantero) tachado, como si fuera algo prohibido.

La foto de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que es viral y generó una ola de memes

Todo es incertidumbre respecto al futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Luego de que la institución madrileña lo confirmara como intransferible, el delantero no fue convocado por Diego Simeone para el debut del Colchonero en LaLiga, que será este miércoles ante el Malagá a las 16:00. Y en las últimas horas, se hizo muy viral su foto oficial en el club para esta temporada.

En la misma, se lo ve a Julián con un semblante serio, sin sonrisa ni mueca alguna. Y los usuarios en las redes sociales empezaron a compartirla para indicar esa situación y para compararla, además, con sus otras dos fotos de las temporadas pasadas. Y el contraste ahí fue claro: tanto en la foto para la temporada 2024-25 como en la de la última campaña, la 2025-26, el nacido en Calchín aparece sonriente.

Simeone dejó en claro que tanto él como el club siguen "pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él". Pero Julián, de 26 años, dejó en claro durante el Mundial 2026 que "lo mejor para todos es una transferencia". Y siempre apareció el Barcelona como el principal interesado. Aunque habría una fecha límite para conocer si se dará o no ese arribo al Barsa: según informaron los principales medios de España, la dirigencia buscará a otro futbolista para reforzar el ataque si no se llega a un acuerdo en los próximos tres días.

Por el momento, la posición del Atlético no cambió. Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario del Atleti, llegó a asegurar anteriormente que el club no aceptaría propuestas de 100, 150 ni 200 millones de euros, una señal contundente frente a los clubes interesados en contratar a Julián, como el Barcelona. La cláusula de rescisión del argentino, vale recordar, es de 500 millones de euros. Y su contrato con el club culmina recién el 30 de junio del 2030.

Los memes de las fotos de Julián Álvarez