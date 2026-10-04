Messi llegó a la Argentina y Chiqui Tapia lo recibió con una foto que dio que hablar

El capitán se sumó a la concentración para su despedida ante Benín y el presidente de AFA dejó mensajes que repercutieron en redes.

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina para afrontar una concentración que tendrá un significado especial. El capitán llegó este domingo cerca de las 17 al predio de Ezeiza , se reencontró con sus compañeros y fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia , quien rápidamente convirtió ese momento en una de las imágenes del día.

El presidente de la AFA compartió varias fotografías junto al rosarino, ambos con anteojos oscuros y en un clima distendido. “Uno que los lleva con style. ¡Bienvenido, Capi de mi vida!”, escribió Tapia para acompañar una de las publicaciones.

En otra imagen agregó una frase que generó todavía más repercusión: “No trates de entenderla, disfrútala”. El mensaje apareció en medio de las críticas que rodearon la organización de esta fecha FIFA y la elección de los rivales de Argentina, que primero goleó a Burkina Faso y ahora enfrentará a Benín.

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Más allá del tono de las publicaciones, la llegada de Messi marca el comienzo de una concentración diferente. El delantero se prepara para disputar este martes 6 de octubre, desde las 20, su último partido con la Selección Argentina en el país, en el Monumental.

La última concentración de Messi con la Selección

Después de arribar al complejo que lleva su nombre, Messi volvió a encontrarse con el cuerpo técnico, los futbolistas y el personal que trabaja diariamente con el seleccionado. Durante la jornada está prevista una práctica y posteriormente el plantel compartirá un asado.

Entre los invitados estará Leandro Paredes, quien no integra esta convocatoria por una sanción, pero acompañará al grupo en una jornada cargada de contenido emocional.

También se sumaron en las últimas horas Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Este último también anunció que dejará la Selección después del Mundial 2026, aunque estará presente frente a Benín.

Tapia repitió la fórmula con De Paul. Publicó una fotografía junto al mediocampista y escribió: “¡Qué lindo verte, motorcito! Bienvenido a casa nuevamente”, en medio de versiones sobre su futuro dentro del ciclo de Lionel Scaloni.

El encuentro del martes tendrá una carga que excederá ampliamente lo deportivo. Messi utilizará además una camiseta especial preparada para su despedida, con detalles alusivos a la bandera argentina, un sol y el número 10 en dorado.

Frente a Benín disputará su partido número 208 con la Albiceleste y tendrá la posibilidad de ampliar una cifra que ya parece inalcanzable: sus 125 goles con el seleccionado.

El recorrido incluye el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2025 y la Finalissima 2022, además de otras finales que marcaron su historia internacional.

El encuentro ante Benín también estará rodeado de homenajes y gestos especiales para el capitán. La despedida llegará en medio de una etapa de renovación impulsada por Lionel Scaloni, que en los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso repartió minutos entre varios futbolistas nuevos. Mientras la Selección empieza a construir el equipo que vendrá después de su salida, Messi tendrá una última noche como protagonista absoluto frente al público argentino.

Sin embargo, antes del último partido queda esta imagen. Messi entrando otra vez al predio de Ezeiza, el abrazo con Tapia y una concentración que, esta vez, ya tiene clima de despedida.