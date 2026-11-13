El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Perú y el comentario viral sobre Lionel Messi

La empresaria y pareja del futbolista estrella a nivel mundial visita el territorio peruano, en paralelo a la visita del papa León XIV. El motivo del viaje.

Inesperadamente, Antonela Roccuzzo apareció en Perú en una visita que tiene un rol especial: ser la embajadora de una importante marca que brilla a nivel mundial. En paralelo a la pareja de la estrella mundial por su historia en el fútbol Lionel Messi, la nación se ve eclipsada por la presencia del papa León XIV.

En un video que compartió donde mostró su actividad en la visita, apareció una alpaca y la ciudad de Cusco como dos emblemas del territorio. En esas imágenes, un sinfín de personas le dedicaron un mensaje a Messi y preguntaron por él. "EL GOAT, Messi", escribió un usuario de la red social Instagram, en referencia a la sigla de Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).

En la misma mostró un look informal, con jean, remera blanca, botas negras y un trench de color marrón. Con esa vestimenta brilló en uno de los días en suelo peruano, donde representa a una importante marca de joyería.

Cómo la asesora Messi en este nuevo rol

En diálogo con Vogué, Antonela reveló cuál es el acompañamiento que recibe de su pareja Messi: “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”.

Luego, confesó: “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes”, afirmó

Qué había dicho Messi sobre esta situación

En diálogo con el proyecto Lo del Pollo, Messi explicó: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”, afirmó.

Luego, agregó: "Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”.