El artista atraviesa el proceso de creación de una casa en el sur, un espacio que prepara para vivir y alejarse del bullicio.

Cómo es la casa de Mex Urtizberea en la Patagonia: construcción en seco y una vida en casa rodante para vivir el proceso

Mex Urtizberea prepara un espacio de descanso en el sur de la Argentina, una construcción especial que lo hará dejar de lado la vorágine de la ciudad y llevar una vida de mayor tranquilidad. Eligió Bariloche para realizar la obra, en una zona donde abundan los espacios verdes y reina la calma.

El conductor aprovecha este período de trabajo en el lugar y vive afuera de la obra en un motorhome, para seguir de cerca el paso a paso de este espacio que ya se convirtió en especial.

Dejó de lado las visitas esporádicas y decidió encaminar un proyecto para vivir experiencias de vida en la zona. Se trata de una casa moderna adaptada al clima que prevalece en la zona, con grandes ventanales que permite el ingreso de luz natural para aporta claridad al interior.

Esta obra tiene el nombre de Casa FA, similar y con guiños al evento musical que realiza, denominado "FA!". La misma está diseñada por la arquitecta Mariel Trigos, quien le da claridad al diseño y le enseña el camino para tener un dieño apto a sus pretensiones.

Es una construcción en seco, basada en estructuras y componentes ensamblados, que reducen el consumo de agua y tiempo de obra. Sumado a esto, aporta una mejor aislación a las bajas temperaturas del invierno.

Tal como había contado anteriormente, busca una vida de mayor tranquilidad en el sur. Vivirá allí y viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir con las obligaciones de grabación.

Las fotos de la casa

La impactante casa nueva de Úrsula Corberó y Chino Darín en Madrid: un terreno de 600 metros cuadrados, alejado del bullicio

El Chino Darín vive un presente soñado, con un buen presente laboral pero también formando una importante vida junto a su familia, conformada por la actriz española Úrsula Corberó y su hijo Dante, nacido el 9 de febrero del corriente año para darle el título de abuelo a Ricardo Darín. Ambos planificarían una vida lejos de Argentina y empiezan a delinear su camino en España.

Lo que si saben a la perfección es que en suelo español quieren salir un poco más del centro de atención que genera en la ciudad la figura pública de ambos. Quedó en claro con una decisión fuerte para su día a día: dejaron de vivir en el centro de Barcelona y Madrid, dos de las ciudades que frecuentan, para pasar a vivir en un tremendo chalé a las afueras de la capital española.

Cómo es la nueva casa del Chino Darín y Úrsula Corberó

Según reveló El Mundo, con información de Vanitatis, se trata de un espacio de 600 hectáreas a las afueras de Madrid, una opción que contemplaron con mayor fuerza tras el nacimiento de su hijo. Su intención es escapar al bullicio. Previo a esta salida para las zonas alejadas de la ciudad, vivían en un piso ubicado en el Distrito Centro de Madrid y, también, vivían temporalmente en Barcelona en un piso de 400.000 euros que compró la actriz.

Entre la información revelada, contaron que la nueva edificación que habitan está construida enun solar de 1.000 metros cuadrados que la española compró en 2020 con ganancias por lo hecho en La casa de papel, serie que ganó protagonismo en el mundo y la catapultó a la fama con solidez. En sus redes sociales, Úrsula mostró detalles de la nueva vivienda que soñaba para cuando agrande la familia.

La casa cuenta con un amplio espacio. También ambientes de color blanco, que le otorgan mayor tamaño visual a la casa, y predomina el verde de la naturaleza en la zona. Una adquisición que lo aleja del bullicio y los conecta con la naturaleza, en un momento donde las miradas están puestas solo en su hijo.