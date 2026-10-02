Ricardo Darín, con su nieto Dante a upa: la tierna foto que compartió el Chino.

El reconocido actor fue protagonista de una imagen que enterneció a los seguidores de su hijo.

El reconocido actor, Ricardo Darín , protagonizó un tierno momento familiar que quedó registrado en una foto: el momento justo en el que tiene en sus brazos a Dante, su nieto de siete meses.

“El abuelo”, escribió el Chino Darín en las historias de Instagram en las que compartió la tierna imagen de su papá sosteniendo a su nieto en brazos. Además, acompañó la imagen con un emoji de corazón rojo.

La publicación mostró así una faceta más íntima de Ricardo Darín que, lejos de los escenarios y las cámaras, disfruta a pleno de su rol de abuelo junto al más pequeño de la familia. Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan un momento muy feliz desde el nacimiento de su hijo Dante el 9 de febrero. A fines de agosto, la actriz española decidió compartir con sus seguidores un vistazo a su vida cotidiana y publicó una serie de fotos familiares en Instagram.

“Full time papis”, escribió junto al álbum. Inmediatamente, el actor dejó un comentario que dejó en claro que la publicación lo enterneció: “Muy morfable todo”. Entre las imágenes apareció Dante durante el baño, sentado de espaldas en una bañera mientras recibía la luz que entraba por una ventana. Otras de las postales muestran el lado más cariñoso de los artistas, quienes se muestran disfrutando el tiempo junto al bebé.

El actor tuvo un lugar destacado en el álbum familiar. En una de las imágenes, apareció durante un desayuno frente a una computadora mientras en la mesa aparecen pan, palta, jugo de naranja y café, además de juguetes, un libro para bebés, un pasaporte y auriculares. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la última del álbum. Allí, Dante apareció en primer plano mientras sonreía y dejaba ver sus primeros dos dientes.

La actriz eligió así compartir un pequeño detalle del crecimiento de su hijo, en medio de una galería que recorrió distintos momentos de la vida familiar: desde el baño y los juegos hasta las comidas y el tiempo compartido con el Chino.

Cuándo se estrena la película de Ricardo Darín y Diego Peretti

En una nueva apuesta por el cine argentino, Netflix se prepara para estrenar "Lo dejamos acá", la película que juntará a dos de los máximos exponentes de la actuación nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti. El proyecto tiene la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”, “Música en espera”) y fue escrito por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”).

Además, cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual de la que es parte el propio Ricardo Darín junto a su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak. El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Anunciada el año pasado y después de varios meses de misterio, finalmente se supo que esta comedia de 97 minutos llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de octubre, después de su estreno mundial en la 74ª edición por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.