Netflix presentó el trailer de "Lo dejamos acá", la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti.

La plataforma de la N roja mostró el adelanto del filme protagonizado por los actores argentinos .

La plataforma de series y películas on demand, Netflix , presentó el tráiler oficial de "Lo dejamos acá" , la nueva película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti .

Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción llegará al catálogo de la plataforma a nivel global el próximo 16 de octubre, después de su estreno mundial en la 74ª edición por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián .

Este será el regreso del protagonista de "El secreto de sus ojos" al cine después de "Argentina, 1985" y tras el fenómeno internacional de "El Eternauta", la serie de Netflix que lo tuvo como protagonista. En "Lo dejamos acá", Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de la psicología. Con la intención de obtener resultados diferentes, el profesional empieza a cruzar algunos límites con sus pacientes.

Su particular forma de trabajar parece dar resultado hasta que recibe en su consultorio a un nuevo paciente. Se trata de un escritor interpretado por Diego Peretti, que atraviesa un fuerte bloqueo creativo y busca recuperar su capacidad para escribir. A partir de ese encuentro, la dinámica entre ambos comienza a modificarse. La relación terapéutica bajo control empieza a tomar un rumbo inesperado y pone en tensión los límites que deberían existir entre profesional y paciente.

El tráiler muestra parte de ese vínculo y anticipa una película que combina drama y humor alrededor de las sesiones de terapia, las frustraciones personales y las dificultades que aparecen cuando las reglas comienzan a correrse. Detrás de cámaras, la película con una duración de 97 minutos fue producida en Argentina durante 2026 cuenta con la dirección de Hernán Goldfrid, realizador de Tesis sobre un homicidio, El jardín de bronce y Atrapados, y un guion de Emanuel Diez. La producción está a cargo de Kenya Films, con Federico Posternak, Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín, como productores.

El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

El reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti

Lo dejamos acá marca un nuevo encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti, dos de los actores más reconocidos del cine argentino. Ambos ya habían compartido pantalla en La señal, la película de 2007 dirigida por Darín y Martín Hodara, en la que también participaron Andrea Pietra, Julieta Díaz y Carlos Bardem.

En aquella oportunidad, Darín interpretó a Corvalán, un detective privado que recibe el encargo de seguir a una mujer y termina involucrado en una historia mucho más compleja de lo que imaginaba. Peretti, por su parte, interpretó a Santana, otro detective que trabaja junto a él.

Cuatro años después volvieron a coincidir en En fuera de juego, aunque en esa oportunidad Darín tuvo una participación especial. Ahora, 18 años después de aquella primera dupla, vuelven a ser los protagonistas de una película. La expectativa por este reencuentro también quedó reflejada en las redes sociales de Netflix, donde la plataforma acompañó el lanzamiento del tráiler con una pregunta: “¿La dupla de nuestros sueños acaso?”.