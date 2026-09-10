Como en una serie de Netflix: en pleno momento romántico, así detuvieron a la conocida narco "Laura"

La particular escena se dio en el marco de un operativo antidrogas. El video del momento en que la policía irrumpió en su casa.

La escena quedó registrada por los efectivos que llevaron adelante las diligencias y se viralizaron.

Una inédita escena se dio durante un operativo antidrogas , donde se logró la detención de "Laura" , una mujer señalada como una de las narcotraficantes más conocidas. Las imágenes del momento en que fue detenida generaron gran repercusión en redes sociales.

La escena quedó registrada por los efectivos que llevaron adelante las diligencias y se viralizaron, ya que el operativo se concretó en un momento muy particular, como salido de una serie de Netflix.

Agentes de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Avellaneda-Lanús lograron desbaratar el búnker narco y detuvieron a la acusada de manejar el negocio, a quien llaman "Laura". Todo comenzó tras un llamado del 911 de vecinos de la zona, que alertaban que se vendía droga en el interior de un pasillo sobre la calle Avenida Alfonsín.

Con esta información, efectivos policiales comenzaron una ardua tarea de investigación que incluyó seguimientos, vigilancias y filmaciones de los movimientos en la zona.

De esta forma descubrieron el mecanismo de venta: llegaban personas de forma constante hasta la vivienda, donde los atendía una mujer que se hacía llamar "Laura" y hacía rápidos pasamanos, intercambiando dinero por droga.

Así fue la romántica detención de Laura

La conocida narco fue detenida en un momento muy particular. Cuando los agentes de la policía irrumpieron en su casa, se llevaron una sorpresa: música romántica muy alta de fondo y dosis de cocaína.

La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Avellaneda-Lanús desbarató así el búnker narco de Monte Chingolo. En el acto, detuvieron a “Laura”, con más de un centenar de dosis de cocaína en su poder.

El operativo resultó positivo y los agentes lograron el secuestro de cocaína. Según la investigación, en la esquina se habían colocado diversos postes de cemento sobre el camino para impedir el ingreso de vehículos y permitir así el acceso únicamente a pie para aquellos que quisiera comprar drogas.

Cómo se llevó adelante el operativo contra el narcotráfico

Para lograr la detención de "Laura", la Policía tuvo que llevar adelante un gran trabajo para ingresar a la zona del kiosco narco sin detectados. Como el barrio tenía un solo acceso, con postes amurados al piso para impedir el paso de autos ajenos, llegaron a bordo de un "caballo de Troya".

La Secretaría de Seguridad de Lanús encontró la solución y aportó un vehículo para entrar camuflados, con el factor sorpresa a favor y sin alertar a nadie.

El allanamiento dio resultado positivo: secuestraron droga, dinero en efectivo y un celular, y detuvieron a la responsable de la venta, que este viernes será trasladada a declarar.

El trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, gracias al apoyo tecnológico y logístico, logró sacar de circulación un kiosco de droga y darles una respuesta a los vecinos.

Golpe al narcotráfico: 11 acusados por vender drogas y con prohibición de regresar al barrio

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra 11 personas acusadas de integrar dos grupos dedicados a la comercialización de cocaína y marihuana en diferentes barrios de Neuquén capital.

La Fiscalía solicitó distintas medidas cautelares como la prisión domiciliaria, la prohibición de volver a los barrios donde vendían y la clausura de algunas de las viviendas allanadas.

Fiscalía planteó que el grupo vendió sustancias ilegales al menos desde el 20 de mayo hasta el 27 de agosto de 2026. La acusación se basa en que las personas se acercaban a las viviendas en distintos horarios para comprar drogas en las bocas de expendio. Los cobros de las sustancias se realizaban en efectivo o a través de transferencias con billeteras virtuales.