¿Qué ver en Netfilx? Tiene solo 7 episodios y está en el top 3 de series más vistas en Argentina

“Mal de amores” Top 3 elegida por los argentinos: la nueva serie de Netflix que revive una historia de amor y emancipación femenina.

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Netflix incorporó a su catálogo “Mal de amores”, una nueva serie mexicana de siete episodios que propone una combinación de romance , drama histórico y lucha por la libertad femenina. La producción está ambientada en uno de los períodos más convulsionados de México y sigue a una mujer decidida a construir su propio destino en una sociedad atravesada por el machismo y la guerra.

La ficción está protagonizada por Renata Vaca y adapta la novela homónima que Ángeles Mastretta publicó en 1996. Uno de los aspectos más particulares de la producción se encuentra detrás de cámaras: la dirección está a cargo de Catalina Aguilar Mastretta, hija de la reconocida escritora.

La protagonista es Emilia Sauri, una joven que desde muy temprano cuestiona las reglas que la sociedad pretende imponerle. Su gran deseo es estudiar medicina, convertirse en profesional y tener la posibilidad de decidir sobre su propia vida, incluidos sus vínculos afectivos.

La historia comienza durante el Porfiriato y posteriormente se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana. Emilia crece en una familia de pensamiento liberal que acompaña sus aspiraciones y le permite avanzar en un camino que para muchas mujeres de aquella época estaba prácticamente vedado.

Mientras México atraviesa profundos cambios políticos y sociales, la protagonista también enfrenta sus propios conflictos personales. Su vida amorosa queda atravesada por dos hombres muy diferentes: Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), un aventurero relacionado con su pasado y con el movimiento revolucionario, y Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia), un médico que defiende la paz en un escenario dominado por la violencia. El dilema sentimental representa, en realidad, una cuestión mucho más profunda. Emilia deberá descubrir qué quiere para su vida sin permitir que las expectativas familiares, los hombres o las normas sociales definan sus decisiones.

Una historia sobre la libertad de las mujeres

Más allá del romance, “Mal de amores” pone en primer plano las dificultades que enfrentaban las mujeres para estudiar, trabajar y alcanzar independencia durante los primeros años del siglo XX. Renata Vaca destacó precisamente la distancia entre aquella realidad y las libertades con las que cuenta una mujer en la actualidad. En declaraciones a EFE, la actriz hizo referencia a posibilidades como vivir sola, estudiar o decidir libremente si quiere casarse y tener hijos.

La novela original también nació de esa inquietud. Mastretta utilizó el contexto de la Revolución no solamente para narrar los grandes acontecimientos políticos, sino para explorar la vida cotidiana de quienes atravesaban ese período: sus vínculos, deseos, sueños y renuncias. Tres décadas después de la publicación del libro, Catalina Aguilar Mastretta trasladó esa mirada a la pantalla. Si bien la serie modifica algunos aspectos de la cronología original, conserva el escenario histórico y la esencia de sus personajes.

El elenco y la ambientación de la serie

Además de Vaca, Fuentes y Amozurrutia, la producción cuenta con un destacado elenco mexicano. Diana Bovio y Cassandra Ciangherotti interpretan a Josefa y Milagros Veytia, mientras que Miguel Rodarte da vida a Diego Sauri y Humberto Zurita interpreta al doctor Cuenca. También forman parte del reparto Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera, entre otros actores.

La reconstrucción de época ocupa un lugar central en la propuesta audiovisual. Puebla fue uno de los principales escenarios utilizados para recrear el México de comienzos del siglo XX, mientras que la música acompaña el relato con “Cuando nos vemos”, una colaboración inédita entre Vivir Quintana y Lila Downs. Con solo siete episodios, “Mal de amores” se presenta así como una alternativa para quienes buscan en Netflix una historia que combine romance, contexto histórico y una protagonista dispuesta a desafiar las reglas de su tiempo.