Netflix presenta la serie documental "The One About Matthew Perry": cuándo estrena

La plataforma Netflix anunció que estrenará una serie documental de tres partes sobre Matthew Perry , una estrella que desde 1994 hasta el 2004 brilló en la icónica comedia Friends , y murió en 2023.

La plataforma Netflix anunció que estrenará una serie documental de tres partes sobre Matthew Perry , una estrella que desde 1994 hasta el 2004 brilló en la icónica comedia Friends , interpretando a Chandler Bing. El famoso actor fue protagonista en 236 episodios y se volvió en una persona de renombre.

A pesar de su dedicación para generar risa, detrás de esa imagen que contagiaba a sus seguidores había una persona que internamente luchaba contra una adicción que lo afectó durante su vida. La risa también ocultaba su dolor.

En octubre de 2023, cuando tenía 54 años, Perry murió por una sobredosis accidental . Ese evento provocó un fuerte dolor en sus seguidores que no podían comprender la pérdida de un ícono. Con este contexto, la plataforma comunicó que estrenará la serie "The One About Matthew Perry" , un documental exhaustivo sobre el actor.

Qué dice la reseña de Netflix sobre The One About Matthew Perry

A través de Tudum, el sitio complementario de Netflix, la plataforma dio detalles de la producción: "Con testimonios inéditos de la hermana de Perry, Mia Perry Bowick, y de sus mejores amigos de toda la vida, esta serie de tres partes, que incluye fotos y videos nunca antes publicados del archivo privado de la familia Perry, narra su trayectoria desde estrella emergente de la comedia hasta el hombre al que el mundo sigue queriendo como su amigo favorito".

A su vez, agregó: "Recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos que lo adoraban y apoyaban se entrelazan con nuevos y sinceros detalles sobre sus luchas personales".

Quién dirige la serie

La misma será dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y la produce Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television. En el rol de productores ejecutivos aparecen Mary Robertson, Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman. Lora Moftah es coproductora ejecutiva y Jessica Call, productora.

“Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestra época”, dijo Robertson sobre Perry. “A través de sus numerosas películas, series de televisión y actuaciones teatrales, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo reír, conectar y sentirnos un poco menos solos a millones de personas", sumó.

Luego, agregó: "También nos aportó mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso nos propusimos crear esta serie: para que quienes conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”.

Qué dijo su hermana sobre su participación

Su hermana Mia Perry Bowick explicó por qué se sumó al proyecto: “Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción”.

En su relato, reveló: “Como su hermana, él moldeó a la persona que soy hoy, la persona que aspiro a ser, y el trabajo al que he dedicado mi vida”.

“Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte amado”, soltó y agregó: “Espero que esta serie le dé a todos los que lo amaron, ya sea de manera personal o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién fue realmente, y el legado que deja”

Cuándo se publica la serie

La serie documental se estrena el 27 de octubre. Tal como se mencionó anteriormente, estará realizada en tres partes.

La docuserie que es furor en Netflix Argentina: un gran plan para este fin de semana

La muerte de la esposa del pastor es una de las producciones más vistas de Netflix en Argentina. La docuserie sobre un misterioso crimen tiene apenas tres episodios. Los contenidos basados en crímenes reales mantienen un lugar destacado entre las preferencias de los usuarios de Netflix. En los últimos días, una producción logró captar especialmente la atención en Argentina y se instaló en el top 3 de las series más vistas de la plataforma.

Se trata de La muerte de la esposa del pastor, una docuserie que aborda un caso que generó una fuerte repercusión en Estados Unidos: la misteriosa muerte de Mica Miller. Uno de los principales atractivos de la propuesta es su corta duración. A diferencia de otras producciones del género que requieren varias jornadas para completar la historia, esta cuenta con solamente tres episodios, lo que permite verla completa en pocas horas y resulta ideal para quienes buscan una opción para una maratón durante el fin de semana.

De qué trata La muerte de la esposa del pastor

La producción fue realizada por los directores de American Murder: Gabby Petito, otra reconocida investigación documental vinculada con un caso criminal que tuvo gran impacto mediático. A lo largo de sus tres entregas, La muerte de la esposa del pastor reconstruye los acontecimientos relacionados con la muerte de Mica Miller y pone el foco en los interrogantes que rodearon el caso.

La historia combina elementos biográficos con una investigación sobre el crimen y busca reconstruir qué ocurrió alrededor de la tragedia. De esta manera, la producción no solo repasa los hechos, sino que también se sumerge en las circunstancias que hicieron que el caso adquiriera una enorme repercusión en Estados Unidos. Netflix presenta la propuesta dentro de las categorías de biografía y crímenes, con una narración centrada en la investigación.

Una opción breve para maratonear en Netflix

El éxito que consiguió La muerte de la esposa del pastor en Argentina demuestra una vez más el interés que despiertan las historias de true crime entre los suscriptores de la plataforma. Con tres capítulos y una trama atravesada por el misterio, la investigación y las preguntas todavía alrededor del caso, la docuserie se convirtió rápidamente en una de las novedades que más llamaron la atención del público argentino. Para quienes buscan una producción corta, atrapante y basada en hechos reales, La muerte de la esposa del pastor aparece como una alternativa que puede completarse en una sola jornada.