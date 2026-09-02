La pareja de Lionel Messi cautivó a todos con un look minimalista donde sobresalió con una imponente cartera. Las fotos del estilo elegido.

El accesorio de lujo que transformó el look de Antonela Roccuzzo: mini cartera de Hermès con el color de la temporada

Antonela Roccuzzo se convirtió en una referente de la moda , con cada detalle que incrusta en sus looks o combinaciones que generan importantes repercusiones en las redes sociales . Con su cuenta de más de 42 millones de seguidores, la pareja de Lionel Messi , uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, se convirtió en una palabra autorizada en el ambiente.

Hace apenas unos días la empresaria estuvo presente en el US Open Night, realizado en Nueva York , con un look sencillo a simple vista, atractivo y con distintos accesorios de lujo que le dieron una impronta que se sumó a su imponente figura.

Roccuzzo optó por llevar un conjunto total white , formado por un top de líneas simples y pantalón pierna ancha, una vestimenta sencilla con la que sorprendió. Por encima de la parte alta, lució una campera track Jacket de la marca de las tres tiras de la cual es embajadora al igual que su pareja.

Sin embargo, más allá de esto, hubo un detalle que sobresalió: una minicartera de Hermés, siendo quizás el accesorio más destacado de look. La clave estuvo en su color verde, que irrumpió y le dio color a una propuesta minimalista.

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Para el evento de tenis que comenzó el 30 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre, mostró en la parte baja sandalias negras de taco y con pequeñas joyas plateadas.

Las fotos del look

Antonela Roccuzzo y un mensaje para Messi tras su despedida de la Selección: "Qué orgullo verte cerrar esta etapa así"

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", comenzó escribiendo en su cuenta.

Luego, sumó: "Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo".

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Para cerrar, escribió: "Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito".