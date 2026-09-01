Se hizo viral: la foto de Francesco, el hijo de Morena Rial, con su madrastra.

El hijo mayor de la influencer enterneció a los usuarios de redes sociales con una imagen posteada en las últimas horas.

El hijo mayor de Morena Rial protagonizó un emotivo momento que no pasó desapercibido durante el baby shower de su madrastra, Camila Triviño , quien espera un bebé.

Francesco Benicio , el hijo mayor de Morena Rial , volvió a aparecer en las redes sociales a través de una serie de fotos familiares que compartieron su papá, Facundo Ambrosioni , y su madrastra, Camila Triviño . El pequeño protagonizó un momento especialmente emotivo durante el baby shower de quien será su hermanito.

En las imágenes, Francesco aparece sonriente junto a Camila Triviño y protagoniza el gesto que conmovió a los usuarios: acaricia y toca con ternura la panza de su madrastra. La escena rápidamente llamó la atención por el vínculo afectivo que mantienen desde hace años. “Mi faus. Te esperamos con todo el amor del mundo, mi amor. Te amo hijo, con toda mi vida. Cuenta regresiva y por acá ya queremos tenerte con nosotros”, escribió la psicóloga junto a las postales de la celebración, que tuvo lugar en Córdoba.

El encuentro familiar mostró a Francesco muy entusiasmado con la llegada del nuevo integrante. El nene tiene siete años y vive en Córdoba junto a su padre, donde además asiste al colegio y juega al fútbol. Facundo Ambrosioni tomó la decisión de instalar definitivamente a Francesco en su hogar luego de atravesar distintas mudanzas junto a Morena Rial. Desde entonces, el pequeño construyó su rutina en Córdoba y continúa con sus actividades escolares y deportivas.

Según trascendió, Francesco mantiene una relación cercana con Camila Triviño, quien ocupa un lugar importante en su crianza y en su vida cotidiana. Por eso, el gesto que protagonizó durante el baby shower generó numerosas reacciones en las redes. La aparición de Francesco también se produjo mientras la familia Rial atraviesa un momento de exposición pública por la situación de Morena. Días atrás, Jorge Rial compartió una fotografía junto a su otro nieto, Amadeo, y sorprendió a sus seguidores por el crecimiento del pequeño.

Amadeo, hijo de Morena Rial y Matías Ogas, cumplirá dos años el 6 de octubre. El niño permanece junto a su madre desde que Morena obtuvo la prisión domiciliaria hace cinco meses.

Morena Rial, condenada a tres años de prisión

La Justicia le dio un duro revés a Morena Rial con el fallo de la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, al definir una sentencia de tres años de prisión con cumplimiento efectivo por ser partícipe de una serie de robos que fueron registrados en viviendas de Villa Adelina, municipio de San Isidro, y Castelar (Morón). La misma fue tomada luego de homologar el acuerdo de juicio abreviado, firmado durante marzo del corriente año por el fiscal general Patricio Ferrari y la defensa de la hija del periodista Jorge Rial.

Conocida la sentencia que recayó sobre la mujer de 27 años, desde su defensa solicitaron la excarcelación “en términos de la libertad condicional”. Por este pedido expreso, la jueza ordenó un peritaje psicológico y dejó en manos del fiscal Ferrari el dictamen sobre la solicitud.

Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Morena Rial, hizo presente el recurso de casación sobre la sentencia de la jueza Coelho. Por su parte los cómplices no hicieron las apelaciones posibles por que, en su visión, el fallo quedó firme. Cabe recordar que a pesar de haber estado involucrada en distintos episodios polémicos, aún cuenta con el beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y sujeta a una prohibición para hacer uso de las redes sociales.

Cabe recordad que según la Justicia integraba una banda junto a Lautaro Ledesma y Alan Fernández, a la que se le adjudican tres casos diferentes. En el listado de nombres también aparece Luna González, en carácter de sospechosa, que está prófuga.