Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina pasaba a la final y cumplió: "¿Qué cortocircuito tuve?"

El joven hizo la promesa en plena euforia del partido ante Inglaterra, con amigos y cervezas de por medio. Al día siguiente llamó al tatuador y cumplió antes de la final.

El fútbol tiene el poder de hacer prometer cosas que a la luz del día siguiente resultan difíciles de explicar. Un joven argentino lo sabe mejor que nadie. En el medio de la euforia de la semifinal ante Inglaterra, con amigos y "cantidades ilimitadas de cervezas" de por medio, prometió en vivo y en directo que si Argentina llegaba a la final del Mundial 2026 , se tatuaba a Morena Rial con su frase más icónica. Argentina llegó a la final. Y él cumplió.

El video de la promesa, publicado en X por la cuenta Queen of Yabrancity, se viralizó de inmediato. En él, el protagonista intenta reconstruir la lógica de lo que había prometido pocas horas antes: "Ayer entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cervezas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a Morena Rial con la famosa frase 'que lo demuestre'". Y agrega, con una honestidad que conquistó a las redes: "Andá a saber cuál fue el cortocircuito que tuve".

La promesa no fue una elección al azar. El joven explicó que en el momento del partido sintió que tenía que apostar por algo que realmente le molestara, algo que lo comprometiera de verdad. "Escuché a alguien que dijo 'voy a dejar de fumar', y dije 'tengo que ir por algo más, algo que no sea lo típico'. Y ahí, no sé cómo, se me vino Morena Rial con la frase 'que lo demuestre'". La confesión, dicha con una mezcla de resignación y humor, fue el momento más compartido del clip.

Morena Rial tatuada: el momento en que casi no lo cumple y el gol que lo selló todo

Lo que siguió fue una montaña rusa emocional que el propio protagonista, Guido Focaccia, relató con precisión en la entrevista que dio a Infobae En Vivo una vez que el tatuaje ya estaba hecho. Cuando Argentina empató ante Inglaterra, sus amigos empezaron a recordarle la promesa. "En un momento dije Dios, ya no sé si quiero que ganen", admitió entre risas. Pero llegó el segundo gol y la clasificación, y el tema quedó sellado.

Ni bien terminaron los festejos y el grupo se sentó a comer, alguien le recordó que tenía plazo hasta antes de la final para cumplir. "Che, tenés que tatuar a Morena antes de la final, porque yo dije que antes de la final la iba a tener tatuada", recordó. Al día siguiente le escribió a su tatuador de confianza. La respuesta fue contundente: "Estás enfermo. Venite a la una que te lo hago".

El tatuador, apodado Colo, no salía de su asombro. Según contó el protagonista, una vez terminado el trabajo, le aclaró que era la última vez que tatuaba a Morena Rial. El resultado, sin embargo, quedó mejor de lo esperado. "Igual estoy bien lograda", se escuchó decir al propio joven mirando el tatuaje terminado, entre risas de sus amigos.

La frase elegida para acompañar el retrato fue, naturalmente, la que popularizó Morena Rial en su momento: "Que lo demuestre". Una expresión que pasó a la cultura popular argentina y que ahora quedará para siempre en la pierna de un hincha que, en un momento de locura mundialista, decidió que dejar de fumar era demasiado fácil.