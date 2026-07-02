Morena Rial fue condenada a tres años de prisión, con fallo confirmado: ¿tiene que ir a la cárcel?

El fallo fue confirmado por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, en una causa por por su participación en una serie de robos en casas.

La Justicia le dio un duro revés a Morena Rial con el fallo de la jueza María Coelho , integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro , al definir una sentencia de tres años de prisión con cumplimiento efectivo por ser partícipe de una serie de robos que fueron registrados en viviendas de Villa Adelina, municipio de San Isidro, y Castelar (Morón).

La misma fue tomada luego de homologar el acuerdo de juicio abreviado, firmado durante marzo del corriente año por el fiscal general Patricio Ferrari y la defensa de la hija del periodista Jorge Rial .

Conocida la sentencia que recayó sobre la mujer de 27 años, desde su defensa solicitaron la excarcelación “en términos de la libertad condicional”. Por este pedido expreso, la jueza ordenó un peritaje psicológico y dejó en manos del fiscal Ferrari el dictamen sobre la solicitud.

Cuál es la situación actual de Morena

Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Morena Rial, hizo presente el recurso de casación sobre la sentencia de la jueza Coelho. Por su parte los cómplices no hicieron las apelaciones posibles por que, en su visión, el fallo quedó firme. Cabe recordar que a pesar de haber estado involucrada en distintos episodios polémicos, aún cuenta con el beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y sujeta a una prohibición para hacer uso de las redes sociales.

Morena Rial Portad

Cabe recordad que según la Justicia integraba una banda junto a Lautaro Ledesma y Alan Fernández, a la que se le adjudican tres casos diferentes. En el listado de nombres también aparece Luna González, en carácter de sospechosa, que está prófuga.

El requerimiento de elevación a juicio que había pedido el fiscal

El fiscal Ferrari había pedido, en diciembre del 2025, el requerimiento de elevación a juicio de la causa, acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostenía el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari.

Morena Rial

Los casos que la complicaron

Cabe recordar que fue detenida por un robo registrado el 18 de enero de 2025, en horas cercanas a las 22, en una vivienda ubicada en la calle José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, mientras sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

A su vez, fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero pasado, zona de la que la banda huyó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe.